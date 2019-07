Brown: "Alonso mag kansen bij ander F1-team aangrijpen"

Fernando Alonso zal in 2020 geen rentree in de Formule 1 maken bij McLaren, maar het is nog niet uitgesloten dat de Spanjaard alsnog terugkeert. Mocht hij een kans krijgen bij een ander team, dan kan hij op steun rekenen van McLaren.

De afgelopen weken ontstond er wat opschudding over de rol van Alonso bij McLaren. Er gingen geruchten dat hij het team helemaal verlaten zou hebben, maar het team ontkende dat met klem. Ook tijdens de persconferentie op Silverstone ontkende CEO Zak Brown dat Alonso vertrokken is bij het Britse team. Wel krijgt hij de steun van de renstal als hij een kans kan aangrijpen bij een ander team op de grid.

"Fernando blijft een ambassadeur van McLaren. We hebben een geweldige relatie met hem en spreken met hem over wat toekomstige raceprogramma's die niet gerelateerd zijn aan de Formule 1. We vinden het prima als hij terug wil keren in de Formule 1 bij een ander team, omdat wij geen zitje vrij hebben. Wij steunen hem daarin als hij dat wil doen."

Verklaring voor aanblijven Sainz en Norris

Voorafgaand aan het Britse Grand Prix-weekend maakte McLaren tevens bekend dat Carlos Sainz en Lando Norris ook in 2020 de coureurs van het team zijn. Daarmee is de renstal uit Woking de eerste die dat gedaan heeft. Tijdens de persconferentie legde Brown uit hoe McLaren tot dat besluit gekomen is.

"Carlos is ieder weekend extreem snel geweest en Lando is ook extreem snel én een snelle leerling. Hij maakt niet de fouten die je misschien zou verwachten van een rookie. Hij rijdt redelijk volwassen, zijn feedback is goed, hij kan goed opschieten met Carlos. We meenden dat we dit uit de weg moesten ruimen om door te kunnen met ons programma."