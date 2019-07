Gasly verwacht verbeteringen op Silverstone door gebruik afstelling Verstappen

Pierre Gasly heeft er vertrouwen in dat hij zichzelf kan verbeteren tijdens de Britse Grand Prix van dit weekend. De Red Bull Racing-coureur hoopt daarbij hulp te krijgen door de afstelling van Max Verstappen te gebruiken.

Tot nu toe heeft Gasly het zeer lastig gehad tijdens zijn verblijf bij Red Bull. Het is hem tot dusver niet gelukt om in de buurt van teamgenoot Verstappen te komen. De Nederlander won onlangs in Oostenrijk zijn eerste race van het jaar, terwijl Gasly op een ronde achterstand als zevende eindigde. Dat zorgde voor extra druk op zijn schouders én vraagtekens rond zijn toekomst.

"Er zijn veel kleine dingen en als je ze allemaal bij elkaar optelt, wordt het nog lastiger", zei Gasly tegenover onder andere GPToday.net. "We kunnen niet alles tegelijk oplossen, maar we zouden de prestaties wel snel moeten kunnen verbeteren. Ik wil er echter niet teveel over zeggen nu, maar ik heb redelijk wat vertrouwen dat er dit weekend wat verbetering zal zijn."

Gasly gaat afstelling Verstappen gebruiken

Red Bull-adviseur Helmut Marko bevestigde eerder deze week dat Gasly Verstappen's afstelling gaat gebruiken om zijn prestaties te verbeteren. Het besluit komt als antwoord op een onderzoek van het team naar de auto van Gasly. De Fransman vermoedde dat er problemen waren met zijn bolide, maar het onderzoek wist geen interne problemen bloot te leggen.

"We hebben verschillende dingen geprobeerd", stelt Gasly. "We zullen zodoende meer een basis hebben waar we vandaan kunnen starten. Het is iets wat we willen proberen en we denken dat het beter is om van zijn basis te starten en daarmee verder te werken. Met het team wordt alles opgelost en er zou dit weekend een verbetering zichtbaar moeten zijn."