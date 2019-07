Perez verrast en blij dat Verstappen niet gestraft werd in Oostenrijk

Sergio Perez vindt het verrassend dat Max Verstappen geen straf kreeg voor zijn inhaalactie op Charles Leclerc in Oostenrijk, maar tegelijkertijd vindt hij het ook een goede zaak.

Leclerc en Verstappen maakten een kleine twee weken geleden op de Red Bull Ring in de twee-na-laatste ronde contact toen de Red Bull Racing-coureur voorbij wilde aan de Ferrari. Leclerc ging daardoor van de baan. Na lang beraad besloten de stewards om geen straf te geven, waardoor Verstappen zijn zege mocht houden. Perez was enigszins verrast door de gang van zaken.

"Ik ben ergens verrast dat hij geen straf kreeg. Ik was echter ook blij, omdat het het een precedent schept. Hopelijk laten ze ons meer racen en tot de limiet gaan. De regel is dat dat je een andere auto niet van de baan mag duwen, dat is duidelijk. Er volgde deze keer echter geen straf en ik hoop voor de toekomst dat we op dit vlak meer consistentie krijgen."

Minder uitloopstroken zouden problemen verhelpen

Perez hoopt tevens dat de circuits uitdagender gemaakt moeten worden voor de coureurs, zodat de foutenlast van de coureurs beperkt wordt. De Racing Point-coureur vindt dat die momenteel te veel gemaakt worden. Het gebruik van grindbakken en gras naast de baan zou er volgens Perez ook toe leiden dat de coureurs niet meer van de baan gaan en claimen dat ze door een rivaal geduwd werden.

"De circuits zijn te complex voor de stewards. De coureurs zouden niet zoveel fouten moeten mogen maken. Tegenwoordig gebeurt dat vaak, waarbij chicanes afgesneden worden enzovoorts. Zo moet het niet zijn. Er moeten grindbakken zijn, zoals op ouderwetse circuits. Dat is waar de coureurs al jarenlang om vragen en ik hoop dat we deze veranderingen snel zullen zien."