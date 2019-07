'Ocon 100 procent zeker van plek bij Mercedes in 2020'

Waar ligt de toekomst van Esteban Ocon? Volgens Matthew Carter, voormalig bestuurslid van Lotus F1 Team, weet 100 procent zeker dat de Fransman komend seizoen in dienst zal rijden van Mercedes.

Ocon is al enige tijd aan Mercedes verbonden als onderdeel van hun opleidingsprogramma en halverwege 2016 maakte hij zijn debuut in de Formule 1 bij Manor. In de twee seizoenen daarna reed hij voor Force India, de voorloper van Racing Point, maar dit seizoen volgde er een pas op de plaats. Ocon zit in 2019 noodgedwongen aan de zijlijn als reservecoureur van Mercedes.

Oorspronkelijk was het plan om Ocon in 2019 te stallen bij Renault, maar dat plan vond uiteindelijk geen doorgang door de komst van Daniel Ricciardo. Dat is iets waar Mercedes-teambaas Toto Wolff absoluut niet blij mee was. Een seizoen aan de zijlijn volgde dus, maar volgens Carter komt daar mogelijk volgend seizoen verandering in. Hij verwacht dat Mercedes volgens jaar een zitje reserveert voor Ocon.

Ocon in, Bottas out bij Mercedes?

"Het klopt voor 100 procent dat Esteban eigenlijk naar Renault zou gaan", vertelde Carter in de podcast Missed Apex. "Voor 100 procent heb ik ook gehoord dat hij volgend jaar weer gaat racen. Ik heb via bronnen gehoord dat hij komend seizoen bij Mercedes gaat rijden." Voor Valtteri Bottas zou dat betekenen dat hij een nieuwe werkgever moet zoeken, omdat Lewis Hamilton nog in het bezit is van een contract tot en met 2020.