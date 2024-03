Ocon was woedend na F1-promotie Verstappen

Max Verstappen en Esteban Ocon vochten in hun jonge jaren een aantal felle duels uit. In 2014 duelleerden ze met elkaar in de Formule 3, maar kampioen Ocon werd niet gepromoveerd naar de Formule 1. Verstappen kreeg die promotie wel en Ocon geeft toe dat hij hier niet blij mee was.

Ocon werd in 2014 kampioen in de Europese Formule 3. Max Verstappen was dat jaar de smaakmaker in dat kampioenschap en de Nederlander verdiende toen een contract bij Red Bull en promotie naar de Formule 1. Kampioen Ocon kreeg dat niet en hij moest veel langer wachten voordat hij een kans kreeg in de koningsklasse van de autosport. De huidige Alpine-coureur was daar niet altijd ven blij mee.

Woedend

Ocon ging na zijn Formule 3-titel bijna als monteur werken bij het bedrijf van zijn vader. Hij zocht naar een plekje in een opleidingsploeg en uiteindelijk kwam hij bij Mercedes terecht. In de High Performance Podcast is Ocon eerlijk over de promotie van Verstappen: "Het feit dat Max de titel niet won, derde werd en daarna werd toegelaten tot de Formule 1, terwijl ik niet eens een optie had om door te gaan met racen, dat was lastig te accepteren. Ik was toen erg woedend."

Oneerlijk

Ocon vond dat geen eerlijke situatie. De Fransman kan er nu makkelijk over praten, maar hij geeft toe dat het een lastige periode was: "Het was erg, erg moeilijk. In mijn optiek was het niet eerlijk. Ik zeg niet dat ik gelijk naar de Formule 1 had moeten gaan, want ik heb altijd geloofd dat mijn tijd vanzelf zou komen als ik hard genoeg zou werken en resultaten zou behalen. Op die momenten wist ik niet eens zeker of ik door kon gaan met racen. Dat vond ik niet eerlijk."