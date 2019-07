Grand Prixview: Groot-Brittannië 2019

Het circuit van Silverstone is zondag de locatie voor de tiende race van 2019, de Grand Prix van Groot-Brittannië. Silverstone is een monument in de autosportgeschiedenis. Het allereerste officiële wereldkampioenschap Formule 1 trapte op deze baan af in 1950 en nog altijd is het de gastheer van de race.

Het circuit

De eerste British Grand Prix werd ook verreden op Silverstone, maar later is dit op meerdere circuits geweest, zoals Brands Hatch en Aintree. Sinds 1987 wordt alleen nog maar op Silverstone gereden. Het circuit van Silverstone is gelegen op een voormalige vliegbasis. De baan staat bekend om zijn vloeiende bochtencombinaties als Maggots, Becketts en Chapel. De razendsnelle Bridge-bocht is in de huidige lay-out verdwenen. De coureurs moeten sinds een paar jaar bij Abbey rechtsaf in plaats van linksaf, krijgen dan een Arena-gedeelte en keren bij Brooklands op het oude circuit terug. Silverstone Circuit is een racecircuit in het plaatsje Northhamptonshire en meet 5.891 meter.

Net als bij de overige Europese races wordt er in Groot-Brittannië 's middags geracet. De kwalificatie wordt om 15.00 uur verreden en de race start om 15.10 uur. De uitzendingen van Ziggo Sport vangen aan om respectievelijk 14.15 uur en 14.00 uur.

Lengte circuit 5.891 meter Aantal raceronden 52 Totale race-afstand 306,198 kilometer Ronderecord 1:30.621 (Lewis Hamilton, 2007)

Dit jaar heeft het circuit nog maar twee DRS-zones, in tegenstelling tot de drie van 2018. De achtervleugel kan tussen bochten 5 en 6 opengeklapt worden, net als tussen bochten 14 en 15.

Rijrichting Met de klok mee Aantal bochten 18 (8 naar links, 10 naar rechts) Afstand start naar eerste bocht 296 meter Rempunten van meer dan 2G 8, waarvan 3 zwaar Percentage volgas 66 procent Hoogste laterale G-kracht 4.8 G in bocht 1, 9 en 11 Lengte pits onder limiter 376 meter Duur van rit door pits 16,9 seconden Brandstofverbruik Gemiddeld Kant van pole position Links Bandencompounds C1, C2, C3 Kans of safety car Laag Kans op regen Gemiddeld

De kanshebbers

In Oostenrijk werd de hegemonie van Mercedes dan eindelijk doorbroken, maar het is nog even de vraag of Red Bull Racing ook in Groot-Brittannië mee kan doen om de zege. De verwachting is dat Mercedes op Silverstone niet zal kampen met koelingsproblemen, wat in Oostenrijk nog veel tijdverlies opleverde. Op basis van de huidige vorm kan Red Bull mogelijk echter wel een bedreiging vormen voor Ferrari.

Vorig jaar in Groot-Brittannië

Vorig jaar wist Sebastian Vettel de thuisrace van Lewis Hamilton te winnen. De Ferrari-coureur had aan de meet 2,2 seconden over op de Mercedes-rijder, die direct na de start in de rondte getikt werd door Kimi Raikkonen. Ondanks de tien seconden tijdstraf eindigde de Fin op de derde positie. Max Verstappen viel uit door een probleem met het brake-by-wire-systeem.

Beste tijd VT1 1:27:487 (Hamilton) Beste tijd VT2 1:27:552 (Vettel) Beste tijd VT3 1:26.722 (Hamilton) Beste tijd Q1 1:26.585 (Vettel) Beste tijd Q2 1:26.256 (Hamilton) Beste tijd Q3 1:25.892 (Hamilton) Snelste raceronde 1:30.696 (Vettel) Totale raceduur 1 uur 27 minuten en 30 seconden Gemiddelde snelheid 226,9 kilometer per uur Hoogste topsnelheid 350,6 kilometer per uur Podium Vettel - Hamilton - Raikkonen Winnende strategie 2 stops, in ronde 20 en 33 Totaal aantal stops 28 Aantal uitvallers 6

Het weer

Het wisselvallige Engelse weer wil nog weleens voor chaos zorgen bij de Grand Prix, maar dit jaar lijken de weergoden de race op Silverstone gunstig gezind. Voor zondag voorspellen de experts regen, deels bewolkt en een temperatuur van rond de 22 graden. Het zal de rest van het weekend droog blijven, met name op vrijdag. De temperatuur ligt dan rond de 24 graden.

Trivia

De langste race in de geschiedenis van Silverstone was de race in 1956 die werd gewonnen door Fangio in 2uur 59m 47s. De kortste race dateert uit 1985, gewonnen door Prost in 1uur 18m 10.436s.

Zeven van de tien Formule 1-teams zijn gevestigd in Groot-Brittannië, allemaal binnen een straal van 160 kilometer rondom Silverstone. Racing Point - waarvan de fabriek in Silverstone is gevestigd - ligt het dichtst bij het circuit, McLaren - in Woking - is het verst verwijderd.

In 2003 was er een bijzonder moment tijdens de Britse Grand Prix. Een bezoeker rende met gevaar voor eigen leven de baan op.

Jenson Button racete 17 volledige Formule 1seizoenen, maar heeft nooit in Silverstone op het podium gestaan.