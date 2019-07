Raikkonen is niet overtuigd dat Formule 1-auto's makkelijker te besturen zijn

De meest ervaren Formule 1-coureur van dit moment, Kimi Raikkonen is er niet van overtuigd dat de bewering van Lewis Hamilton (dat de huidige generatie auto's makkelijker te besturen is) daadwerkelijk zo is.

Hamilton heeft de huidige Formule 1-auto's beschreven als 'niet moeilijk te besturen' en de Brit was van mening dat hij makkelijk twee of drie Grand Prix op een rij zou kunnen rijden. Kimi Raikkonen is er echt niet van overtuigd dat de eerste Formule 1-auto's die hij reed veeleisender waren.

"Als je tien jaar terug gaat kijken, speelt het geheugen een spelletje met je", verklaarde de Fin. "Misschien is het niet hetzelfde: Als je me deze vraag tien jaar geleden zou stellen zou ik zeggen: "Het gaat er om hoe snel je je kan aanpassen aan het rijden."

"Als je na de winter voor het eerst in de auto stapt dan merk je dat je nek na twintig ronden vreselijk aanvoelt. Maar bij de tweede test merk je er minder van omdat je opnieuw in het ritme komt. Je krijgt hier en daar wat last van je nek, maar daar raak je weer aan gewend. Het is zoals elke sport die je doet. Je neemt een pauze en komt terug, maar naar verloop van tijd ben je weer gewend en voelt alles 'natuurlijk' aan."

Raikkonen is van mening dat het niet anders aanvoelde als tien jaar geleden: "Sommige wedstrijden zijn moeilijker dan andere en het is precies waar je aan gewend bent."

De Fin legde ook uit dat het vroeger makkelijker was om snel te wennen door het vele testwerk wat er in het begin van de eeuw plaatsvond: "In die tijd hebben we te maken gehad met dagelijkse test en dan raak je sneller gewend."

"Sommige wedstrijden voelen zeker makkelijker aan. Ik herinner me dat we soms een hele goede auto hadden, alles was perfect. Op dat soort momenten voel je ook echt niets van je lichaam, mede omdat de auto zo makkelijk te besturen is. Op dat soort momenten voelt het een beetje te makkelijk, terwijl je op andere moment een pijnlijke ervaring hebt omdat het niet loopt. Hedendaags is het niet veel anders dan toen."

Hamilton stelde voor om de stuurbekrachtiging af te schaffen, iets wat volgens Raikkonen het rijden moeilijker zal maken. "Als je terug gaat naar een situatie zonder stuurbekrachtiging denk ik dat het het rijden inderdaad moeilijker zal maken. De eerste Sauber die ik reed in Mugello in 2001 had geen stuurbekrachtiging. In 2001 kreeg het team die pas in Monza, dus ik heb een half jaar zonder stuurbekrachtiging gereden", sloot hij af.