Gasly kijkt uit naar Silverstone en Marko slijpt de messen

Helmut Marko heeft opnieuw de messen geslepen en vertelde aan Motorsport-Total dat zijn Franse-pupil altijd op zoek gaat naar excuses als het niet loopt.

Na de Oostenrijkse Grand Prix heeft Red Bull Racing de auto van Gasly volledig uit elkaar gehaald en gekeken of zijn RB15 met een fundamenteel probleem kampt. Het grote gat tussen beide Red Bull Racing-coureurs baarde de meeste mensen in het team grote zorgen en alléén al om die reden besloot men in Milton Keynes om de auto van de Fransman te checken. Uiteindelijk bleek het RB15-chassis van Gasly niets te mankeren.

Geduld

Inmiddels lijkt het geduld van Marko op te raken. "Dit zijn dingen die Gasly vaker doet", verklaarde de Oostenrijker. "Pierre is altijd op ziek naar een fout in het chassis of de auto. Wij hebben zijn RB15 volledig uit elkaar gehaald en we zijn tot de conclusie gekomen dat er niets aan de hand is. We gaan hem nu zo goed mogelijk helpen en hij zal vanaf de volgende Grand Prix met de set-up van Max Verstappen rijden."

"Max heeft meer ervaring en daarom weet hij uitstekend wat er wel en niet met deze auto kan. Soms gaan de experimenten van Max mis, maar hij heeft wel het vermogen om alles uiteindelijk weer goed te krijgen."

"Bij Pierre is het daarentegen al vanaf het begin van het seizoen mis gegaan. Twee klappers in Barcelona op het meest verkeerde moment wat er was. Hij heeft hier en daar wat solide races gereden in vrije lucht, maar het totaalplaatje ontbreekt nog", vertelde Marko.

Vertrouwen in Silverstone

Gasly daarentegen is optimistisch, hij kijkt uit om op Silverstone te rijden. "Ik pakte hier in de GP2 de overwinning. Voor mij zal dit een speciaal weekend worden en ik ben heel blij dat ik met Red Bull terug mag keren naar dit speciale circuit: De sfeer is hier altijd geweldig", vertelde hij over de Britse fans.

"Ik kwam hier vorig jaar en was diep onder de indruk van de mensen die naar de race kwamen kijken. Na de Grand Prix van Oostenrijk hebben wij heel hard gewerkt op de kleine details. Ik wil er alles aan doen om bij de volgende Grand Prix een beter resultaat te halen."

Silverstone is een van de favoriete circuits van Gasly: "Je hebt hier zoveel ontzettend snelle bochten, zeker voor Formule 1-begrippen. Je voelt de downforce en de grip hier maximaal", sloot hij af.