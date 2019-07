Hamilton 'zal er alles aan doen' om Silverstone te behouden voor Formule 1

Lewis Hamilton hoopt niet dat de Britse Grand Prix na 2019 van de Formule 1-kalender verdwijnt. De Mercedes-coureur stelt er alles aan te zullen doen om de race te behouden voor de sport.

Samen met Jim Clark en Alain Prost deelt Hamilton het recordaantal zeges op Silverstone, dat inmiddels al 44 keer de plaats van handeling geweest is voor de Britse Grand Prix. Het contract van Silverstone met de Formule 1 loopt na de huidige editie af en nog altijd is er geen zekerheid dat er een verlenging komt. Hamilton zou het betreuren als de race verdwijnt en zal er alles aan doen om deze te behouden voor de Formule 1.

"Het is het ultieme circuit en een Grand Prix die we niet mogen verliezen", vertelde Hamilton aan Sky Sports. "Als de Formule 1 dit verliest, dan verliest het een groot deel van haar essentie. Het gaat niet gebeuren terwijl ik nog race. Zolang ik erbij ben, zal ik ervoor vechten. Deze race trekt het grootste publiek van het hele seizoen, dus geen haar op mijn hoofd die het gaat toestaan. We moeten ervoor vechten."

Hamilton looft Britse fans

Een van de factoren die de Britse Grand Prix maken wat het is, is volgens Hamilton de fans die naar de baan komen. De vijfvoudig wereldkampioen looft de sfeer die er hangt op Silverstone. "Het is voor mij de race waar ik het meeste naar uitkijk en waar ik het meeste van geniet. De fans zijn de factor die het weekend en de sfeer echt maken zoals het is."