Terugblik: Silverstone 2008 in de regen

Op een verraderlijk nat Silverstone won Lewis Hamilton de Grand Prix van Engeland in 2008. Heidfeld pakte een knappe tweede positie en Barrichello wist zich door enkele tactische meesterzetten naar een podiumpositie te rijden. De punten werden verder verdeeld onder Raikkonen, Alonso, Kovalainen, Nakajima en Trulli. Ferrari blunderde in Silverstone doordat de afstelling van de bolides niet in orde was, waardoor beide coureurs regelmatig van de baan spinden.