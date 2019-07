Helmut Marko: "Overwogen vertrek uit F1 als winst in Oostenrijk was afgenomen"

Het is voor iedereen wel duidelijk dat Red Bull-talentscout en adviseur Helmut Marko iemand is die nooit een blad voor de mond neemt. Tegenover Motorsport-Total.com heeft hij in de week na de fenomenale zege van Max Verstappen in Oostenrijk, een inkijkje gegeven wat er in de Red Bull-pitbox besproken werd, toen het urenlang onduidelijk was of Max Verstappen zijn zege wel zou behouden na zijn veelbesproken inhaalactie ten opzichte van Charles Leclerc.

"We hebben niet concreet besproken wat we zouden doen, maar zeiden wel dat de Formule 1 op deze manier niet meer interessant zou zijn voor ons," betoogde Marko. "Om de woorden van Max te gebruiken: Dan kunnen we beter thuis blijven. Als die zege ons was afgenomen had dat zeker gevolgen gehad."

"Natuurlijk was ik ook gewoon boos geweest, want ik heb altijd gezegd dat we een ander reglement moeten opstellen. Allereerst, moeten we niet voor elk wissewasje naar de stewards stappen en verder moeten de stewards veel meer speelruimte krijgen in hun beslissingen en niet geforceerd meteen een beslissing nemen."

"Fans hebben eindelijk weer een race gezien"

Marko was verder wel blij dat de racefans eindelijk weer een echte race voorgeschoteld kregen in Oostenrijk: "De tv-commentaren waren eindelijk weer positief. Er klonken alleen maar positieve reacties. Het was eindelijk weer een beetje zoals toen we onze eerste wereldtitel in de Formule 1 pakten."