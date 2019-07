Honda hoopte op meer tijdens seizoensstart met Red Bull Racing

Honda had zich meer voorgesteld van het eerste seizoensstart met Red Bull Racing. De Japanse motorleverancier zag echter dat Mercedes in de winter een grotere stap heeft gezet dan zij zelf hadden verwacht.

Na drie lastige seizoenen bij McLaren en een opbouwjaar bij Scuderia Toro Rosso durfde Red Bull het aan om Renault de deur te wijzen en motoren af te gaan nemen bij Honda. De samenwerking werd afgetrapt met een podiumplaats in Australië en de probleemloze reeks werd in Oostenrijk voltooid met een eerste zege van Max Verstappen. Desondanks had Honda meer verwacht, zo vertelde Masashi Yamamoto aan Motorsport.com.

"We hadden een betere start van het seizoen verwacht. Mercedes heeft zich verbeterd en vertoont geen zwakke plekken. Ze hebben een goed chassis, een goede motor, goede coureurs en een goed management. Het is allemaal nagenoeg perfect. We hadden eigenlijk niet verwacht dat Mercedes zich zo veel zou verbeteren. Dat was niet in lijn met onze verwachtingen."

Door seizoensstart kwam zege in Oostenrijk toch onverwacht

Mede doordat Mercedes zo sterk oogde tijdens de start van het seizoen, had Honda ook weer niet verwacht dat men in Oostenrijk zou winnen. Dat vertelde Toyoharu Tanabe. "In de afgelopen races zagen we een zeer sterk Mercedes. Er waren momenten dat we de strijd aan konden gaan met Ferrari, maar in Oostenrijk presteerden wij het sterkst. Daar ben ik een beetje verrast over."