Exclusiviteit Formule 1 volgens Hamilton oorzaak dat mensen zich minder in sport herkennen

De exclusiviteit van de Formule 1 zorgt ervoor dat fans zich minder makkelijk kunnen herkennen in de sport in vergelijking met andere sporten. Dat zegt vijfvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

Hamilton is in 2019 hard op weg naar de wereldtitel: na negen races staat hij 31 punten voor op teamgenoot Valtteri Bottas. De Mercedes-coureur denkt echter dat fans soms moeite hebben om zich te kunnen herkennen in de Formule 1, omdat de sport niet voor iedereen de beoefenen is. "Er zijn er maar 20 van ons op de wereld en er is niemand in het publieke domein die in kunnen stappen en de auto kunnen besturen zoals wij."

"Als ik ga basketballen, kan ik me even LeBron James of Steph Curry voelen. Soms tennis ik en speel ik een bal precies in de hoek, waardoor ik me Roger Federer voel. Je kan niet in een F1-auto stappen en een ronde rijden zoals ik dat doe en zeggen 'ik voelde me net Lewis Hamilton'. Het is lastiger om te herkennen en de nuances, verschillen en het randje waarop we rijden te zien."

Beeld naar buitenwereld boeit Hamilton niet

Hamilton bevestigde dat het hem niet uitmaakt hoe de buitenwereld naar hem kijkt en of hij wel of niet presteert. "Het maakt mij niet echt uit. Dat bedoel ik niet negatief, maar mensen hebben gewoon andere meningen. Dat vertelt mij niet of ik het goed of slecht doe. Dat weet ik zelf wel. Ik weet hoe ik presteer en of ik nog potentie in mij heb. Ik ken het geweldige werk in het team en of ik het niet zo goed doe in een weekend."