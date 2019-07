Chandhok snapt niet waarom Leclerc niet feller verdedigde in Oostenrijk

Max Verstappen maakte diepe indruk met zijn ijzersterke inhaalrace in Oostenrijk. Ook Karun Chandhok zag het met bewondering aan, hoewel hij wel wat vraagtekens zet bij de verdediging van Charles Leclerc.

Leclerc lag vrijwel de gehele race op de Red Bull Ring aan de leiding, maar in ronde 69 werd hij gepasseerd door Verstappen. Daarbij maakten de coureurs contact met elkaar, maar drie uur na de race oordeelden de stewards dat Verstappen niets verkeerd deed bij de inhaalactie. Verstappen mocht zodoende de zesde zege uit zijn carrière gewoon houden.

Vraagtekens bij manier van verdedigen Leclerc

Na afloop van de race werd er veel gesproken over het beslissende moment. Ook Chandhok had het erover, maar hij keek in zijn column voor Sky Sports vooral naar de manier waarop Leclerc zich verdedigde. "Eerlijk gezegd was ik verrast toen ik zag dat Charles de deur wijd open liet staan, omdat het Max uitnodigde om een poging te wagen - we weten allemaal dat Max geen tweede uitnodiging nodig heeft."

"Toen Max volledig naast hem zag, kon Charles niet echt verdedigen, maar hier ligt het verschil tussen nu en vroeger. Toen de circuits nog gras en grind aan de rand hadden, had Charles geen andere keuze dan de situatie te laten lopen en aan te sluiten. Nu bleef hij langer aan de buitenkant hangen omdat hij wist dat hij altijd nog wijd kon gaan en ze maakten zelfs contact."

'Eerder versnellen had Leclerc zege kunnen brengen'

Ook begreep Chandhok niet dat Ferrari Leclerc niet eerder het tempo omhoog liet brengen toen duidelijk werd dat Verstappen hem bij zou gaan halen. De voormalig coureur van HRT denkt dat de Monegask de race had kunnen winnen als Ferrari hem eerder de opdracht had gegeven om het tempo te verhogen.

"Ferrari liet Leclerc - begrijpelijkerwijs - inhouden, maar het leeker op dat ze te langzaam reageerden op de opmars van Verstappen. Aanvankelijk lagen Bottas en Vettel tweede en derde na de pitstops. Op het moment dat Max naar buiten kwam op de harde band en snelle sectoren begon te rijden, had Ferrari Leclerc moeten laten opschieten. Ze vreesden echter dat de banden over de klif zouden gaan."

"Als Charles zeven of acht ronden eerder snelheid had gemaakt, had hij waarschijnlijk genoeg voorsprong opgebouwd om aan het einde niet onder druk te komen staan. Het leek er echter op dat ze Charles pas vroegen tempo te maken toen Max voorbij Sebastian ging. Tegen die tijd reed Max op zijn nieuwere banden al als een bezetene."