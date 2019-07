Fernando Alonso: "Ik hoop dat Honda nog meer races wint"

Fernando Alonso zit lekker in zijn vel. Sinds zijn vertrek in de Formule 1 realiseert de Spanjaard zich steeds meer dat de Formule 1 waar hij verliefd op was, meer is veranderd dan hem lief is. Hij heeft daarnaast de 24-uur van Le Mans gewonnen en wil nog altijd de Indy 500 winnen.

Alonso keert niet terug in F1

Toyota zou tevens wachten op een antwoord van Alonso om deel te nemen aan de Dakar-rally voor 2020. Een terugkeer in de Formule 1 sluit de tweevoudig wereldkampioen F1 uit: "Terug in de Formule 1? Er zijn elke dag nieuwe dromen. Om in andere disciplines te kunnen concurreren en proberen te winnen, moet ik een niveau bereiken dat ik nog niet eerder had. Ik ben heel blij op dit moment."

Hopelijk wint Honda nog meer races

De voormalig McLaren-coureur schoffeerde enkele jaren geleden motorleverancier Honda door over de boordradio te roepen 'GP2 engine'. Nadat Max Verstappen afgelopen weekend de Grand Prix van Oostenrijk won met een Honda-motor werd ook de mening van de Spanjaard gevraagd: "Je kan die periodes niet vergelijken. Het is een paar jaar geleden en de motoren van nu zijn heel anders. In het verleden werkten we zo hard als we konden en soms overwonnen we het tekort en de straffen voor het gebruik van veel motoren per seizoen, maar het maakte waarschijnlijk deel uit van het proces. Hopelijk is dit de eerste overwinning van velen voor Honda. Dat zou goed voor de sport zijn."

Zijn voormalig team McLaren maakt ook indruk, al had Alonso dit wel verwacht: "Dit was namelijk het plan van McLaren. Het team was en is nog steeds heel sterk. Er zit nog veel aan te komen bij McLaren. Het is echter niet goed voor de sport dat de zesde positie op een rondje achterstand eindigt van de winnaar."