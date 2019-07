Magnussen: "De banden voor 2019 zijn totaal niet te begrijpen"

Niet voor het eerst dit seizoen heeft een medewerker van Haas F1 uitgehaald naar de banden van Pirelli. Deze keer is het Kevin Magnussen, die stelt dat de banden veel te complex en niet te begrijpen zijn.

Haas F1 heeft het zeer lastig dit jaar. De auto van het team lijkt op zich wel snel te zijn, maar er zijn grote problemen met de banden. In de kwalificaties lukt het Magnussen en Romain Grosjean nog aardig om de banden aan de praat te krijgen, maar in de races niet. Mede daardoor staat Haas F1 pas op 16 punten, waarmee het alleen het nog puntloze Williams voorblijft.

Magnussen had in Oostenrijk een nieuw dieptepunt van zijn seizoen. Na het teleurstellende optreden in Frankrijk volgde na P5 in de kwalificatie een negentiende positie in de race op de Red Bull Ring. Het is een resultaat dat zelfs Magnussen zelf niet kan verklaren. "Ik kan dat niet uitleggen. Het is te complex. Zelfs wij begrijpen het niet, want het is onmogelijk te begrijpen."

Magnussen zou als F1-baas banden geen gespreksonderwerp maken

Een vraag over de temperatuur van de banden kan Magnussen niet zomaar beantwoorden, wat hem ook een uitspraak ontlokt over hoe hij de Formule 1 zou inrichten als hij de baas was. "Maar over welke bandentemperatuur praat je dan? De remmen, de velgen, het loopvlak, het karkas, het asfalt? Je kan niet spreken over 'de bandentemperatuur'. Het wordt gemeten aan de binnenkant, halverwege naar het midden, het midden, halverwege naar de buitenkant en aan de buitenkant."

"Dan heb je ook het loopvlak en de camber nog. Daarom is het zo saai om erover te praten. Heel oninteressant. Als ik de eigenaar van de Formule 1 was geweest, zou ik ervoor zorgen dat de banden niet iets zijn waar we over praten. Ze zouden gewoon werken en we zouden over interessante dingen kunnen praten. Dit inspireert totaal niet."