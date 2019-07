Flörsch haalt uit naar W Series: "Ik wil geen marketingnummer zijn"

Sophia Flörsch is absoluut geen fan van de W Series, de autosportklasse voor vrouwen die dit jaar van start is gegaan. De klasse is volgens de Duitse slechts een manier om publiciteit te scoren.

De W Series ging in mei na een uitvoerig selectieproces van start in het voorprogramma van de DTM. Het doel van de klasse is om vrouwelijke coureurs meer kansen te geven op doorstroming richting de hogere kampioenschappen in de autosport. Daarvoor geeft de organisatie van het kampioenschap een beurs aan de kampioene van de klasse.

Het seizoen is inmiddels drie races oud, waarmee het seizoen alweer op de helft zit. De eerste wedstrijden van de serie kenden twee winnaars: Jamie Chadwick won op Hockenheim en op Misano, terwijl Beitske Visser de sterkste was op Zolder. Chadwick is ook de leidster in het kampioenschap, waarin Visser de tweede positie bezet.

W Series slechts 'een marketingtool' volgens Flörsch

Flörsch is echter niet onder de indruk van de W Series. De 18-jarige deed niet mee aan het selectieproces en richt zich momenteel op andere activiteiten in de autosport. De voornaamste reden dat ze zich niet ingeschreven heeft voor de klasse, is dat zij het vooral ziet als een marketingtool en niet als een echte kans voor vrouwen om hogerop te komen in de autosport.

"Het is een marketingdingetje en in mijn ogen niet de manier om vrouwen in de autosport verder te helpen. Voor mij zou racen in de W Series een sportieve stap terug zijn. Ik wil me met de besten in mijn sport meten en voor het podium strijden. De beste coureurs zijn mannen, dus wil ik tussen de mannen rijden. Alleen dan kan ik me in de kijker rijden voor een betere klasse. Ik wil geen marketingnummer zijn."

Flörsch is in 2019 actief in het Formule Regional European Championship, een regionaal Formule 3-kampioenschap in Europa. Daarin komt ze uit voor Van Amersfoort Racing en tot dusver presteert ze niet onaardig. De Duitse staat na zes van de 24 races op de zevende plaats in het kampioenschap met 28 punten.