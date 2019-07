Max Verstappen won de Grand Prix van Oostenrijk, wat tevens zijn beste resultaat van dit seizoen is. De coureur van Red Bull Racing reed als kers op de taart ook nog de snelste ronde van de race. In rondje 60 van de 71 reed Verstappen dé snelste ronde met de harde compound, de tijd was een 1:07.475. Vettel reed de tweede snelste ronde en zijn teamgenoot (Leclerc) was de derde snelste.

DHL fastest lap award: