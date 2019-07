No further action: Max Verstappen blijft winnaar van Oostenrijkse Grand Prix

Max Verstappen blijft de winnaar van de Grand Prix van Oostenrijk. Na onderzoek van de stewards is de Red Bull Racing-coureur niet schuldig bevonden aan het van de baan duwen en het veroorzaken van een botsing met Charles Leclerc.

Na 71 ronden op de Red Bull Ring kwam Verstappen als eerste over de finish, maar meteen na het vallen van de geblokte vlag werd er een vraagteken achter die zege geplaatst. In ronde 69 haalde Verstappen Leclerc in in bocht 3. Daarbij maakten de Red Bull en de Ferrari kort contact met elkaar, waardoor Leclerc even van de baan ging en Verstappen de leiding eenvoudig over kon nemen.

Stewards zien botsing als race-incident

De stewards hebben het incident na de race uitvoerig onderzocht en rond 19.45 uur kwamen ze eindelijk met het verlossende bericht: Verstappen mag zijn zege houden. "Auto 33 wilde auto 16 inhalen in ronde 69 door auto 16 uit te remmen in bocht 3. Toen hij dat deed, was auto 33 naast auto 16 bij het ingaan van de bocht en in volledige controle over zijn auto terwijl hij de inhaalpoging waagde", vertelden de stewards in hun beslissing.

"Zowel auto 16 als 33 bleef de bocht naast elkaar rijden, maar er was duidelijk onvoldoende ruimte voor beide auto's. Kort na de apex van de bocht, bij het uitkomen van de bocht, was er contact tussen de auto's. Gezien de omstandigheden vinden wij niet dat een van de coureurs geheel of overwegend schuldig is aan het incident. Wij zien het daarom als race-incident."