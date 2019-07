Vettel redelijk tevreden met P4: "Zullen op gegeven moment winnende auto hebben"

Na negen races staat Ferrari nog steeds op de hatelijke nul als het gaat om zeges. Sebastian Vettel maakte in Oostenrijk geen aanspraak op de zege, maar stelde wel dat hij genoten had van de duels die hij uit kon vechten.

Teamgenoot Charles Leclerc was op de Red Bull Ring dichtbij een zege, maar in de absolute slotfase kwam Max Verstappen toch aan hem voorbij. Voor de derde keer dit jaar glipte daardoor een zege door de vingers van de Scuderia. Volgens Vettel is het pijnlijk dat het team wederom bijna gewonnen heeft, maar hij zag ook dat hij en het team de nadelen ondervonden van de problemen die hij had in de kwalificatie.

"Bijna is nooit een goed woord. Gisteren heeft ons natuurlijk dwars gezeten met de snelheid die we vandaag hadden. Anders hadden we een betere race kunnen hebben en beter als team kunnen verdedigen ten opzichte van de auto's achter ons. Dat was niet het geval. Uiteindelijk was het een leuke race en ik heb ervan genoten met wat wiel-aan-wiel-actie aan het begin en het einde. Ik heb de hele race gepusht."

"Ik ben niet helemaal blij, want ik denk dat het team verdiende om beide auto's op het podium te hebben en eentje op het hoogste treetje. Het levert een beetje gemengde gevoelens op. Ik denk dat we weten wat we nodig hebben. Dit circuit spreekt meer in ons voordeel dan de andere circuits. We moeten blijven werken, maar ik ben redelijk positief dat we op een gegeven moment de auto hebben om te winnen."

Vettel blijft geen fan van beslissingen door stewards

Vettel wilde zich niet uitspreken over het incident tussen Leclerc en Verstappen, dat momenteel door de stewards onderzocht wordt. De Duitser herhaalde zijn gebruikelijke standpunt over het uitdelen van straffen. "Wat wil je dat ik hierover ga zeggen? Ik heb niet gezien wat er gebeurd is."

"Als het niet eerlijk was, dan was het niet eerlijk maar ik ben er geen fan van om dit soort beslissingen door te schuiven naar de mensen bij de wedstrijdleiding. Ik denk dat wij het vanuit de auto het beste kunnen beoordelen en het is racen. We vechten hier niet om de cup van de kleuterschool. We zijn allemaal volwassen, de ene wat jonger dan de ander, maar ze moeten ons met rust laten."