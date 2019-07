Russell start Grand Prix van Oostenrijk vanuit pitstraat

Nog meer veranderingen aan de startopstelling voor de Grand Prix van Oostenrijk. George Russell zal de race vanuit de pitstraat aanvangen.

Russell liep tijdens de kwalificatie van de race op de Red Bull Ring al tegen een gridstraf van drie posities aan, omdat hij Daniil Kvyat gehinderd had tijdens een snelle ronde. Door andere gridstraffen zou Russell desondanks vanaf de achttiende positie mogen starten, omdat Alexander Albon en Carlos Sainz door motorwissels naar de laatste plaatsen op de grid terugverwezen werden.

Nieuwe specificatie voorvleugel op auto Russell

Beide coureurs schuiven echter weer een plekje op, omdat Russell de race dus vanuit de pits zal aanvangen. De reden daarvoor is dat Williams veranderingen doorgevoerd heeft aan de voorvleugel van de bolide van de Brit. Omdat deze nieuwe voorvleugel van een andere specificatie is, zijn de regels van het parc fermé daarmee verbroken en dat houdt in dat Russell verplicht vanuit de pits moet starten.

Na de kwalificatie ontdekte Williams schade aan de voorvleugel van Russell's bolide, waardoor men een wissel noodzakelijk achtte. Het team had echter geen exemplaar van dezelfde specificatie meer over en daarom is er gekozen om een voorvleugel met een andere specificatie op de bolide te zetten.