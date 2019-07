Ricciardo na P17 in VT2: "Bij de rest ging het steeds beter, wij vlakten af"

Na twee sterke races in Canada en Frankrijk begon het weekend van Renault in Oostenrijk moeizaam. Daniel Ricciardo merkte dat zijn team in de middagsessie eigenlijk geen progressie boekte.

Renault scoorde een fors aantal punten in de afgelopen twee races, waarbij vooral Canada een positieve uitschieter was. Op de Red Bull Ring kwam het Franse team er echter niet aan te pas, zeker niet in de tweede vrije training. Nico Hülkenberg en Ricciardo eindigden de dag op de zestiende en zeventiende positie, alleen voor Lance Stroll en de Williams-bolides. Volgens Ricciardo stagneerde de progressie van Renault tijdens VT2.

"De ochtend ging redelijk goed, maar in de middag vlakte de progressie af, terwijl de rest meer bleef vinden. Wij hadden het lastig. Het positieve is dat Nico en ik op dezelfde vlakken problemen hebben, dus dat geeft het team in ieder geval een richting waar we naartoe moeten en wat we moeten begrijpen. We willen graag dat dezelfde elementen van de auto verbeterd worden en hopelijk kunnen we dat vanavond vinden."

Oorzaak DRS-problemen Renault nog niet bekend

Beide Renault-bolides kampten met een probleem aan hun DRS-systeem. Ricciardo kon na de training niet vertellen wat daar de oorzaak van was. "De DRS flapperde erop los… Ik kan je niet vertellen hoe het heeft kunnen gebeuren en wat de oorzaak is, want ik ben geen aerodynamica-expert. Het team kijkt er nu natuurlijk naar. Ik weet niet of het iets te maken had met de zijwind en of dit de oorzaak was."

Die zijwind zou volgens Ricciardo ook wel eens de oorzaak kunnen zijn van de crashes van Max Verstappen en Valtteri Bottas. “Ik zou zeggen dat de wind daar de oorzaak van is. Het was best lastig achter het stuur. Zeker als je kijkt naar het incident van Max, dan zag het er niet instabiel uit totdat hij instuurde, want ineens ging de auto. Daar leek de zijwind wel wat invloed op te hebben.”