Marko weer niet blij met Gasly: "Het verschil is onacceptabel"

Helmut Marko blijft zich bezig houden met de teleurstellende prestaties van Pierre Gasly. Eerder noemde hij zijn race in Frankrijk al een waardeloze prestatie, nu noemt hij het onderlinge verschil met Max Verstappen 'onacceptabel'.

Gasly heeft het bijzonder lastig in zijn eerste Formule 1-seizoen bij Red Bull Racing. De Fransman heeft veel moeite om Verstappen bij te benen en daar waar de Nederlander vaak het maximale uit de auto haalt, is dat bij Gasly verre van het geval. In Frankrijk volgde een zeer matig optreden. Gasly kwam als elfde over de finish en kreeg alleen maar een puntje, omdat Daniel Ricciardo een straf kreeg. Verstappen werd intussen vierde.

Ook in Canada lukte het Gasly niet om in de buurt te blijven van Verstappen en dat leidt tot frustratie bij Marko. De talentscout en adviseur van Red Bull ziet een groot contrast tussen zijn coureurs. "Max is een uitzonderlijk talent, hij is een enorme kunstenaar. Maar de achterstand van Gasly... Dat is onacceptabel. De laatste twee races, in Canada en Frankrijk, waren onder de maat. Het gat was te groot", vertelde hij aan APA.

Werken met nieuwe engineer volgens Marko deel probleem

Gasly zelf denkt dat zijn chassis een probleem heeft, iets wat volgens Marko onderzocht wordt. De Oostenrijker denkt dat de samenwerking met een nieuwe engineer nog wat gewenning nodig heeft. "Het chassis van zijn auto wordt uitvoerig bekeken. Misschien is er technisch wel iets mis. Als we iets vinden, dan zou dat goed zijn. Die samenwerking met zijn engineer moet nog goed tot stand komen. Maar hij heeft ook een paar goede races gereden. Hij moet vertrouwen houden en het team moet hem vertrouwen"