Hamilton ziet Wolff liever niet nieuwe baas van Formule 1 worden

Toto Wolff wordt gezien als een van de kandidaten om in de toekomst de baas van de Formule 1 te worden. Lewis Hamilton begrijpt waarom de teambaas van Mercedes genoemd wordt, maar hij hoopt eigenlijk dat er een neutrale manager van buiten de sport komt.

Chase Carey is momenteel de door eigenaar Liberty Media aangestelde CEO van de Formule 1, maar waarschijnlijk vertrekt de Amerikaan na 2020. Als dat het geval is, dan moet Liberty op zoek naar een nieuwe CEO en in hun voorbereidende zoektocht zijn ze daarmee uitgekomen bij Wolff. De teambaas van Mercedes staat bovenaan in het lijstje met kandidaten voor die functie.

Hamilton heeft liever 'neutrale' manager van buitenaf

Wolff wilde het verhaal kort daarna in Spanje niet ontkennen, maar hij gaf wel aan tevreden te zijn met de functie en werkplek die hij momenteel heeft. Hamilton begrijpt wel dat de Formule 1 bij hem is uitgekomen in de zoektocht naar een geschikte vervanger van Carey, maar hij hoopt dat zijn teambaas de functie niet krijgt. Liever heeft Hamilton een manager van buitenaf, die met meer neutraliteit naar de sport kijkt.

"Ik geloof niet dat er in de Formule 1 een betere manager is dan Toto. Als je echter kijkt als fan en je zit in een ruimte met mensen die uiteindelijk de beslissingen moeten nemen, dan denk ik dat we als mensen vooringenomen zijn. Je hebt Jean Todt en ik weet dat hij onpartijdig is, maar het feit is dat hij zo lang bij het rode team gezeten heeft."

"Als hij wakker wordt en moet kiezen tussen een rood of zilver shirt, dan kiest hij waarschijnlijk de rode. Hetzelfde geldt voor mij als ik een keuze moet maken tussen 44 of 6: dan kies ik 44! Toto is al zo lang door en door Mercedes, maar ik weet niet of hier iets in zit. Vanuit management-oogpunt is hij de beste, maar het optimale scenario is dat het iemand van buitenaf wordt die compleet neutraal is."