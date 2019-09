Alonso lijkt silly season te gaan bepalen

Gepubliceerd op 28 aug 2009

Door: Danny Sosef

Het silly season is na de vakantieperiode echt los gebarsten. Fernando Alonso lijkt de sleutel te hebben als het gaat om de verdeling van de stoeltjes. Sinds enkele dagen gonst het van de geruchten in het paddock, waarvan de opmerkelijkste is dat Alonso terug kan keren naar McLaren.



De geruchten dat Alonso in 2010 voor Ferrari zal rijden zijn er al meer dan een jaar. Die geruchten werden gevoed door toedoen van Alonso zelf, die er geen geheim van maakt graag voor de Italiaanse renstal te willen rijden.



De nieuwste geruchten lijken de wildste van de laatste maanden. McLaren-sponsor Santander zou volgend jaar de overstap maken naar Ferrari als Alonso hier komt te rijden. Santander zou echter bereid zijn bij McLaren te blijven als het Britse team Alonso terug weet te halen. Volgens berichten vanaf het circuit in België is dit een andere mogelijkheid van Alonso voor volgend jaar en wacht hij de situatie en onderhandelingen af.



Martin Whitmarsh reageerde op het gerucht: "Ik kan er weinig over zeggen. Het is silly season en er gebeurt veel op het moment. We hebben onze coureurs voor 2010 nog niet bekend gemaakt. Ferrari ook niet overigens. Ik denk echter dat de kans klein is dat Alonso bij ons in de toekomst zal rijden, in ieder geval niet volgend jaar dat lijkt mij te vers."