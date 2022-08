“Vierentwintigjarige Red Bull-coureur boekt dominante Grand Prix-zege”. Het zou een zinnetje uit 2011 kunnen zijn. Want wat Sebastian Vettel ooit was, is Max Verstappen nu. Onstuitbaar. Jonge twintiger in een flow. Het werd jaren geleden al geroepen: zet die knul in een goede wagen en hij veegt alles op een hoop.

Laten we vooral niet vergeten dat Max Verstappen dit seizoen al acht races heeft gewonnen. Acht. Gaat hij op deze manier door, worden het er lachend een stuk of dertien. Een Vettel-esque statistiek, die zelfs de dominante jaren van Lewis Hamilton overtreft. Het is afwachten hoe lang fans dit waarderen. Zelfs de meest geliefde veldheer wordt op een bepaald moment immers door zijn eigen leger gehaat. Toen Verstappens Duitse voorganger recordboeken herschreef, was menig Formule 1-fan het snel beu.

‘Het beu zijn’ is de staat van zijn waarin diezelfde Sebastian Vettel vandaag de dag verkeert. Hij houdt het voor gezien. Wat mij betreft de beste oplossing. Droeg hij überhaupt nog iets bij aan de Formule 1? Niets dan een paar leuke knutselhelmpjes met bijtjes en vlaggetjes en wat gemompel over klimaatverandering. Sowieso lijkt me de leefomstandigheid bij Aston Martin niet eentje waarin je ware potentie tot wasdom kan komen, maar dat terzijde. Toch is het vrij pijnlijk dat de onovertroffen carrière van een viervoudig wereldkampioen, de jongste ooit, als een nachtkaars zal doven.

Ironisch dat uitgerekend Fernando Alonso hem opvolgt. De man die Ferrari in het begin van de jaren ’10 moest verlossen, maar daar vanwege een ontketende Vettel niet aan toekwam – om uiteindelijk te worden vervangen dóór Vettel, die vervolgens evengoed naast de grootste prijs greep. Dat Alonso er nog twee seizoenen aan vastplakt is gezien zijn leeftijd bijzonder, maar gezien zijn motivatie absoluut niet. Om het echter bij Aston Martin te doen is een onverklaarbare bokkesprong. Je zet willens en wetens een stap achteruit, terwijl tijd om in de schijnwerpers te staan gelimiteerd is.

Maar goed, ieder zijn ding. Wat schijnwerpers betreft: die mogen wel wat feller op Verstappen staan. Frankrijk was fenomenaal, Hongarije buitenaards. Het chronische gebrek aan strategische denkers op Ferrari’s pitmuur voert echter nog steeds de boventoon, terwijl het toch inmiddels geen nieuws meer mag heten dat die steigerende paardensquad zichzelf doelbewust saboteert. Kunnen Alonso en Vettel nog een paar woordjes over meepraten. Een andere reden dan 'Ferrari is al twaalf jaar in de ban van een duistere vloek' is er inmiddels niet meer, anders zijn de wanprestaties ten tijde van kampioenschapsqueesten regelrecht onverklaarbaar.

Verstappen zal het aan zijn achterwerk oxideren. Die gaat vrolijk door met zijn favoriete bezigheid en dat is het winnen van races, waarvandaan is bijzaak. Laat hem in Spa-Francorchamps achterop bij Blanchimont starten en hij knettert evengoed als eerste over de meet. Verstappen leeft in een Vettel-esque roes waarvan de naamgever, zijn directe opvolger én Verstappens titelrivaal Charles Leclerc enkel kunnen dromen. Laat duidelijk zijn: de resultaten die hij nu neerzet, zullen op termijn veel waardevoller blijken dan ze momenteel worden ingeschat.

René Oudman