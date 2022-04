“Ha Ember, met de zenderbaas, hai. Ja, euh, effe geen tijd voor smalltalk. Kijkcijfers zijn shit. Wat we gaan doen? Nou, weet je dat gesprek over houterig NOS-gebabbel nog? Nee, nee, dat gaat verder prima. Dat heb je goed opgepakt. Vrijwel niemand verwacht nog dat jij een bruggetje naar dat Peter Kuipers-menneke maakt. Jij bent nu óns stralende middelpunt, Em! Blijf stralen! Trek iets opvallends aan en vooral die scheur open. Beweeg, praat met je handen en hang over de tafel. Ik zorg ervoor dat we niet te vaak schakelen naar die donkerblonde onesie, die véél meer autosportverstand heeft dan jij. Goed, het plan: we gaan Super Max Weekend doen. We moeten iets. Ik brief de rest. Joejoe!”

(…)

“Heey Giedo! Hoessie? Veel huizen sold? Komend weekend vrij, toch? Nice. Dan zit jij bij ons aan tafel, right? Met Tom, Albers blijft at home. Die wijsneus met z’n ‘nuance’. Nuance Gied, daarvan moeten mensen op de pot. Ze willen over Max horen. Up to you. Imola, en het wordt blijkbaar een wet race, dus bereid je voor op een masterclass. Enneh: melken, he. Elk wissewasje.”

“Rijdt-ie in Qualifying per ongeluk fastest lap terwijl de rest er vanwege omstandigheden niet aan toe komt? Boeiend! Melken! Strooi met superlatieven, Gied. Cijfers uit het verband trekken ten gunste van onze hero. Doen alsof Nederlands je tweede taal is, you know the drill. Kinderlijk eenvoudige DRS-inhaalacties in totaal overbodige sprintraces zijn geniaal, steengoed en ongeëvenaard. Kan je achteraf zelfs nog een dolkomisch banter tweetje over versturen! Spreek je soon.”

(…)

“Steeph, hai. Euh, even de spelregels voor komend weekend: die tien minuten paddockpraat van vorige race waren eigenlijk nog iets te lang, dus je hebt er deze keer vijf. Vraag maar wat aan onze onverstaanbare internationaal van dienst en succes met wat eruit komt. Sja, sorry.”

(…)

“Dag Melroy, met mij. Moet je even goed luisteren. Jij zit hier omdat Nelson dat zo graag wilde, ja? Het is afgelopen met dat technische gelul. Niemand kan je volgen! Nee… nee, dat heeft helemaal niets met liefhebberij te maken. Ja. Uhuh. In principe hebben wíj de kijker niets beloofd, wel?… Nee?! Hoezo A zeggen en B doen? Het is een centenkwestie, Melroy! Mensen willen Max. Jij hebt één taak. Blaas het maar op."

"Dat kan jij wel, opblazen. Dat je bij woorden die langer zijn dan twee lettergrepen geforceerd articuleert, zoals die Engelsen tegenwoordig ook allemaal doen. Besmeur de microfoon met overdreven complimentjes, Melroy. ‘Wat een GE-WEL-DIGE actie', et cetera. Een keertje tankslapper tussendoor mag, maar niet teveel van die kennersprietpraat. En zeg tegen je maatje dat-ie meer over 'we' en 'ons' moet praten als het over Max gaat.”

(…)

“Tommieeeee!! Het is weer zover! Super Max Weekend, alle remmen los! Ja … jahaa, ik weet het zeker! Nee, dit is geen grap. Contractuele voorwaarden? Neuh, dat passen we zo aan. Geen champagne, dat niet. Maar de rest wel. Kijkcijfers staan nu op één. Jij kent deze truc!”

(…)

René Oudman