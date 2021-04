Mario Andretti wil Colton Herta in de Formule 1 hebben. Dat is logisch, want Mario Andretti is een Amerikaan en Colton Herta is dat ook. Bovendien rijdt Colton Herta in Amerika voor het team van Mario’s zoon Michael Andretti.

Nu heb ik het genoegen dat ik, ondanks het leeftijdsverschil van ruim een halve eeuw, meermaals met Mario Andretti over autoracen en alles daaromheen heb mogen spreken. Een terugkerend paradepaardje van de racelegende is het herintroduceren van de mogelijkheid om meer dan twee wagens per team in te zetten. Wordt door sommigen als ouderwets afgedaan, kan mijns inziens juist iets extra’s opleveren.

Andretti debuteerde zelf (1968) omdat Lotus tijdens de Amerikaanse GP een extra wagen inzette voor het grote lokale talent, destijds heel gebruikelijk. Stel je voor – Herta in een derde Red Bull op het Circuit of The Americas, of Nyck de Vries in een derde Mercedes op Zandvoort. Stoffel Vandoorne op Spa, Hülkenberg op de Hockenheimring, een Japanse durfal op Suzuka. Klinkt goed, toch?

Punthoofd van gimmicks

Wat mij betreft stelt de FIA Mario Andretti onmiddellijk aan als innovatiemanager. Als de juiste persoon achter de knoppen zit, is het niet lastig om goede ideeën door te voeren. En dát wordt hoog tijd. Want laten we wel wezen, de meest recente innovatie van de F1 is doordrenkt van misvattingen. Sprintraces op zaterdag. Koekoek. Blijkbaar gaat Willie Wilsonbekwaam tegenwoordig over het bewerkstelligen van toekomstplannen.

Hoe kan je nu over iets oordelen zonder dat je het ooit hebt gezien, René? Goeie vraag, normaliter sta ik open voor vernieuwing – de wereld verandert en de sport verandert mee. Echter: van dit soort gimmicks krijg ik een punthoofd. Het probleem is niet de invulling van het weekend, maar de manier waarop de sport wordt bestuurd en de reglementen die nu van kracht zijn. Met de technische wijzigingen én het budgetplafond zijn er al twee noviteiten in aantocht. Kunnen we niet ‘gewoon’ even wachten hoe die vernieuwingen uitpakken? Nu wordt er in alle haast iets gefabriceerd wat aan alle kanten rammelt.

De sprintracegimmick raakt namelijk kant noch wal. ‘It is designed to provide a short and fast-paced racing spectacle’. Leuke marketingpraat, maar dat gaat niet gebeuren. Niemand zal stunts uithalen voor drie lousy puntjes. Bovendien valt er voor iedereen vanaf plaats vier niets te halen en wordt het dus consolideren geblazen.

Kwalificatie gediskwalificeerd

Hoe moeilijk kan het zijn? Óf je maakt er een honderd procent race van, met 25 punten voor de winnaar en de volledige raceafstand zoals deze ook op zondag wordt gehanteerd, of je laat de verhouding kwalificatie/race zoals-ie nu is. Op deze manier wordt de kwalificatie namelijk gediskwalificeerd. Immers: puntjes kan je in de toekomst verdienen middels het rijden van de snelste ronde of het finishen bij de top drie in een sprintrace, het rijden van de snelste kwalificatietijd wordt minder belangrijk.

Uiteraard zal een gedeelte van de F1-fans meelopen in deze georkestreerde sprintracepolonaise, met een motto als bijvoorbeeld ‘sta open voor vernieuwing’. Maar wees eerlijk: wat wil je het liefst zien in de Formule 1? Ik ben ervan overtuigd dat bij iedereen termen opborrelen als ‘de beste rijders’, ‘een strijd tussen meerdere rijders om de overwinningen’, ‘strategische slimmigheidjes’ en ‘technische vondsten’.

Sprintraces zijn de zoveelste gekunstelde, onnodige noodgreep, vergelijkbaar met de knock-out kwalificatie van een aantal jaren geleden. Er is niets mis met het huidige kwalificatie- en raceformat. Wat ontbreekt is actie op zondagochtend – breng die warm-up terug, ideaal om de bezoekende fan en de televisiekijker figuurlijk op te warmen voor de middag. De vrijdag spreekt niet tot de verbeelding, één training is ook genoeg.

Vijf poles gelijk aan een zege

Laat de kwalificatie zoals deze is en beloon de pole position – rijkelijk, zodat er ook écht iets op het spel staat. Als je een punt voor de snelste raceronde geeft, dan mag wat mij betreft de pole position wel vijf punten waard worden. Dan loont het tenminste. Vijf pole positions staan dan gelijk aan een Grand Prix-zege.

Bovendien zit het allergrootste probleem, zoals gezegd, onderhuids. De Formule 1 is op dit moment niet aantrekkelijk voor fabrikanten, waardoor geld bij rijkeluiskindjes vandaan moet komen. Daarnaast is het superlicentiesysteem een wassen neus, Herta mag er vanwege de achterlijke vereisten bijvoorbeeld niet eens eentje aanvragen.

Laat Andretti alsjeblieft zo snel mogelijk instappen als innovatiemanager, dan vinden er aanpassingen met toegevoegde waarde plaats. En stuur Willie Wilsonbekwaam de laan uit.

René Oudman

Twitter: @reneoudman