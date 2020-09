Daniel Ricciardo en Esteban Ocon evenaarden afgelopen weekend Renaults beste Formule 1-resultaat sinds het team in 2016 terugkeerde als fabrieksstal. De Australiër en de Fransman stuurden hun geelzwarte bolides naar de plaatsen vier en vijf, enkel de dominante Mercedessen en Max Verstappen voor zich duldend.

Sinds het dramatische terugvallen van Ferrari, dat ‘schaamrood op de kaken’ een nieuwe dimensie heeft gegeven, en het ietwat achterblijven van McLaren is er, met name op snelle circuits, een opening voor Renault ontstaan. In de afgelopen jaren is er op de motorafdeling van het merk flink doorgewerkt. En dat betaalt zich momenteel uit. Renault is niet meer de zwakke broeder die het in de jaren 2014-2017 was. Sterker nog: men kan stellen dat de Renault-motoren de op één na krachtigste van het veld zijn.

Voeg daarbij de rijvaardigheden van Ricciardo en Ocon en de nabije toekomst begint er pardoes rooskleurig uit te zien. Komend weekend staat hogesnelheidstempel Monza op de kalender, over anderhalve week vliegt men door de bloedsnelle bochten van Mugello. Later in het jaar staat Istanbul Park nog op het programma en wordt er op de-rondjes-onder-de-minuut buitenbaan van Sakhir (please, noem het geen oval) gereden.

Lachwekkend, maar ook typerend

Zou Renault-teambaas Cyril Abiteboul ‘m al knijpen? De Fransman sprak in een melige bui af met Ricciardo om een tattoo te laten zetten als de Australische rijder het voor elkaar krijgt om diens Renault naar het podium te sturen. Ricciardo zal nog maar tien Grands Prix voor de geelzwarte brigade rijden alvorens hij richting McLaren verkast, maar gezien de snelheid die hij afgelopen weekend uit zijn R.S. 20 perste is het niet eens ondenkbaar dat Ricciardo binnenkort voor de eerste keer sinds de Monaco 2018 op het ereschavot belandt.

Het is eigenlijk even lachwekkend als typerend voor wat betreft beide heren. Abiteboul, de koppige teambaas die bepaald niet bekend staat als iemand die graag in is voor een dolletje – straks pardoes met permanent aandenken aan Ricciardo, de clowneske hardrijder die min of meer lak aan alles en iedereen heeft en er dankzij zijn brede grijns telkens mee wegkomt.

Abiteboul, die zijn oren niet kon geloven toen Ricciardo, de man waaraan hij naar verluidt dertig miljoen pietermannen per jaar besteedt, hem meldde volgend jaar naar McLaren te verhuizen. Diezelfde Abiteboul kan straks ineens rondlopen met een tattoo waarvan het ontwerp door Ricciardo himself wordt aangeleverd. Er hoeft maar iets te gebeuren aan de kop van het veld of Renault krijgt mogelijkheden om te opereren als kruimeldief – op Silverstone (GP Groot-Brittannië, met de klapbanden) werd Ricciardo al vierde, de ietwat roestige Ocon perste er naast die Belgische P5 dit jaar ook al een zesde stek uit.

Terugkeer van Guus Geluk?

Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet had verwacht dat Ricciardo de motivatie zou vinden om het seizoen tot een goed einde te brengen, zeker toen diens toekomstige teammaat Lando Norris op Spielberg in de eerste race van het jaar naar een podiumplaats scheurde. Met het vrijkomen van opvolger Fernando Alonso, die na de Indianapolis 500 een lege kalender voor wat betreft het restant van 2020 heeft, leek één plus één mij twee. Maar eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Ricciardo misschien wel aan een van zijn beste seizoenen ooit bezig is. Scorebordtechnisch is dat nog niet helemaal zichtbaar – Silverstone 2 liep helemaal in de soep en op Barcelona was Renault niet vooruit te fikken – maar de lichtpuntjes zijn helderder dan verwacht.

In het seizoen 2017 werd ‘de lachebek uit Perth’ met name door Nederlandse F1-volgers meermaals als de Guus Geluk van het setje getypeerd. Geregeld sjeesde Ricciardo, als toenmalig teammaat Max Verstappen op welke manier dan ook uitviel, naar een podiumplaats. Dat potje met geluk is in de zomer van 2018 ingeruild voor een gifbeker, maar de bodem daarvan lijkt in zicht.

Niets is toepasselijker wat betreft het verjagen van demonen uit het verleden dan een podiumplaats voor Ricciardo op een hogesnelheidscircuit als Monza, ín een Renault. Het zou de mislukte relatie een gedenkwaardig einde geven – en bovendien zadelt het Abiteboul op met een tatoeage die door Ricciardo wordt ontworpen. Vorig jaar kwalificeerde Ricciardo zich op Spa als zesde en op Monza als vijfde, om in de laatstgenoemde race op P4 over de streep te komen. Is het wishful thinking of is er een tattoostunt in de maak…

Wat zou het worden, een tramp stamp?

René Oudman

Twitter: @reneoudman