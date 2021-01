Roy Nissany in 2021 naast Marcus Armstrong bij DAMS

Roy Nissany rijdt komend seizoen in de Formule 2 voor het team van DAMS. De 26-jarige Israeliër zal bij dat team een duo vormen met de eerder bevestigde Marcus Armstrong. Vorig jaar kwam hij namens Trident uit in het voorportaal van de Formule 1 en scoorde hij vijf punten. Nissany combineert het racen in de Formule 2 met een rol als test- en reserverijder bij Williams.

"Ik ben verguld om onderdeel uit te gaan maken van een gerespecteerd team als DAMS", steekt Nissany van wal. "Ze hebben een geweldige historie op dit niveau en een sterke reputatie in de Formule 2. We hebben vorig jaar al kennis met elkaar gemaakt bij de test na afloop van het seizoen en ik kan niet wachten totdat de nieuwe jaargang in maart van start gaat. Hopelijk kunnen we vooraan meestrijden. Ik geloof dat we een opwindende reis samen tegemoet gaan."

Teameigenaren Gregory en Olivier Driot voegden toe: "We zijn blij om Roy welkom te heten bij ons team voor 2021. We hebben al samengewerkt tijdens de test na afloop van het seizoen in Bahrein en dat ging erg goed. We waren zeer te spreken over zijn feedback. Hij paste goed binnen het team en zeker met de engineers ging het als vanzelfsprekend, dus de connectie is er al. Nu is het aan ons om hem van de juiste middelen te voorzien zodat hij zijn potentieel waar kan maken."