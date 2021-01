Carlin breit de line-up voor 2021 rond met Dan Ticktum

Dan Ticktum completeert de line-up van Carlin voor het komende Formule 2-seizoen. De 21-jarige Brit voegt zich bij de reeds eerder bevestigde Jehan Daruvala. Ticktum debuteerde in 2020 namens DAMS in het voorportaal van de Formule 1 en wist één zege te boeken. Na afloop van de jaargang testte hij in Bahrein al voor Carlin en die samenwerking smaakte kennelijk naar meer.

Ticktum verheugt zich op het nieuwe Formule 2-seizoen. "Ik kijk ernaar uit om dit jaar met Carlin te werken. We hebben drie productieve testdagen in Bahrein gehad en ik voelde me gelijk onderdeel van het team. De samenwerking verliep uitstekend en we weten nu al wat onze doelen zijn voor de wintertests. Carlin bewees eind vorig seizoen over een winnende auto te beschikken en daar wil ik nu van profiteren om me vanaf het begin in de titelstrijd te mengen."

Teambaas Trevor Carlin voegt toe: "Het doet ons deugd om Dan te verwelkomen in ons team. We kennen hem al geruime tijd, we hebben een paar jaar geleden kortstondig met hem gewerkt voor Macau en we hebben uiteraard samen getest in Bahrein. Hij is erg snel en een ware racer. We hopen dat hij bij ons zijn ware potentieel kan laten zien. We gaan alles wat hij tot nu toe geleerd heeft verder ontwikkelen om een consistente en uitgemeten aanval op het kampioenschap in te zetten."