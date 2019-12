Nicholas Latifi sluit vijfde seizoen in GP2/Formule 2 uit

Een ding staat vast voor Nicholas Latifi: de Canadees zal na de races in Abu Dhabi afscheid nemen van de Formule 2, ook als het hem niet lukt om voor 2020 een zitje bij Williams te bemachtigen.

Latifi debuteerde in 2014 al in de Formule 2, dat toen nog als GP2 Series door het leven ging. In dat jaar en in 2015 bleef het bij respectievelijk 2 en 8 races, om vervolgens in 2016 een volledig seizoen bij DAMS te rijden. Ook in 2017, 2018 en 2019 reed hij voor het Franse team in de Formule 2, waarbij hij dit jaar op koers ligt voor zijn beste resultaat in de klasse.

In 2016 werd hij zestiende in het kampioenschap, in 2017 vijfde, in 2018 negende en dit jaar is Latifi op weg naar de tweede plek in het kampioenschap. Wel zal hij daarvoor in Abu Dhabi Luca Ghiotto van het lijf moeten houden. De titel is al vergeven aan Nyck de Vries, die in Rusland het kampioenschap in het slot gooide. Hoewel Latifi de titel dus misloopt, zal hij geen vijfde volledige seizoen in de klasse gaan rijden.

"Voor mij zou dit hoe dan ook mijn laatste jaar Formule 2 zijn. Voor aanvang van het seizoen wist ik dat dit mijn laatste jaar zou zijn, of het nu goed of slecht zou gaan. Ik ben blij dat ik een goed seizoen had. We moeten bekijken wat het plan voor volgend jaar is", benadrukt Latifi, die naar verwachting het zitje van Robert Kubica bij Williams gaat innemen. "Ik heb echter nog niets bevestigd voor volgend jaar."

Superlicentie geen probleem voor Latifi

Iets wat hem niet in de weg zal staan voor een zitje in de Formule 1, is de superlicentie. De Canadees is verzekerd van een plek die hem voldoende punten geeft om een superlicentie aan te kunnen vragen. "Technisch gezien heb ik hem al. Ik heb hem nog niet fysiek, maar het doel was niet om alleen de superlicentie te halen. Het doel was om zo hoog mogelijk te eindigen."