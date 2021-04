Marcus Armstrong test met een Ferrari SF71H uit 2018 op Fiorano

De Formule 1-teams zitten geen van allen stil, maar alleen bij Ferrari is sprake van fysieke actie op een circuit. De Scuderia heeft vandaag talent Marcus Armstrong de baan opgestuurd. De 20-jarige Nieuw-Zeelander test met een bolide uit 2018, de SF71H, op het circuit van Fiorano.

Armstrong behoort al meer dan vier jaar tot de Ferrari Driver Academy. Deze testsessie met de SF71H maakt onderdeel uit van zijn opleidingstraject. De Nieuw-Zeelander racet daarnaast in de Formule 2 voor DAMS. Na het eerste raceweekend in het voorportaal van de Formule 1 bezet hij de tiende plaats in de tussenstand met tien punten.

Missing some testing content from the Fiorano track ☀️? Here you go: this morning @MarcusArmstrng is behind the wheel of the SF71H 🏎 #essereFerrari🔴 pic.twitter.com/z01z7Scga5