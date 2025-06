Sterke VeeKay knokt zich met machtige inhaalrace naar top tien

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout heeft wederom een geweldig raceweekend achter de rug. De Nederlandse IndyCar-coureur reed een geweldige inhaalrace op het circuit van Road America, en dat leverde hem een puike finish in de top tien op.

VeeKay kende geen goede kwalificatie op het circuit van Road America in Elkhart Lake in de staat Wisconsin. De Nederlandse Dale Coyne Racing-coureur reed slechts de 22ste tijd, en moest dus de aanval gaan openen bij de start. Dat lukte, en hij reed al snel rond op de zeventiende plaats.

Inhaalrace

Bij de herstart ging hij echter iets te vroeg op zijn gas, waardoor hij zich naar achteren moest laten zakken. Dale Coyne Racing dacht een trucje te hebben gevonden, en ze haalden VeeKay naar binnen. Dat was echter niet de bedoeling, en de Nederlandse coureur kreeg een zware straf. Hij kreeg een drive through penalty, en hij moest een inhaalrace gaan rijden.

VeeKay vocht zich naar voren, haalde een aantal coureurs in, maar viel terug na een tikje van een andere coureur. Hij bleef echter vechten, en belandde op de tiende plaats. Het was een goed resultaat, en voor VeeKay was het zijn vijfde toptienklassering in negen races.

Geweldig gevoel

In zijn review klonk VeeKay trots: "Alweer een toptienfinish! Dit is toch alweer de vijfde in negen wedstrijden. Uiteraard ben ik tevreden, want het was echt een knotsgekke race op Road America. In de beginfase van de wedstrijd kwam ik in het gedrang terecht en ben ik zelfs nog tegen een paar straffen aangelopen. We besloten vroeg naar binnen te gaan voor de eerste stop, en dat was de juiste strategie."

"Aan het einde van de race had ik echt een mega pace. Ondanks een vrij rigoureuze fuel save kon ik zelfs nog meerdere tegenstanders inhalen en bij de rest wegrijden. Dat is natuurlijk heel goed, en het geeft veel vertrouwen. Waar het in de kwalificatie nog een beetje tegenzat, was de auto in de race een raket. Ik wil Honda bedanken voor hun krachtbron, want die maakte het mede mogelijk om deze brandstoftactieken perfect uit te voeren."

Palou pakt de zege

De zege op het circuit van Road America naar Alex Palou. De Spaanse veelvraat pakte de zege na een strategische strijd. In de chaotische wedstrijd kwam hij als winnaar over de streep voor Felix Rosenqvist, Santino Ferrucci en Kyle Kirkwood.