Nieuwe tegenslag zit topprestatie van VeeKay in de weg: "Balen"

Voor Rinus 'VeeKay' van Kalmthout is de IndyCar-race in Detroit in een flinke teleurstelling geëindigd. De Nederlander had een prachtige startpositie, maar stond na zeven rondjes alweer naast zijn auto. Een bougie gooide roet in het eten.

Eén week na zijn teleurstellende uitvalbeurt in de Indianapolis 500 kreeg VeeKay de kans om zijn teleurstelling weg te spoelen. De Dale Coyne Racing-coureur begon goed aan het weekend op het stratencircuit van Detroit. In de kwalificatie noteerde hij de zevende tijd, maar door een straf van een concurrent schoof hij op naar de zesde startplaats.

Hij bereidde zich voor op honderd spannende rondjes racen, maar stond na zeven rondjes alweer naast de wagen. Hij wist zich bij de start goed te handhaven in de top van het veld, maar toen verloor hij uit het niets snelheid. Hij meldde zich in de pits, waar bleek dat hij niet verder kon rijden. Na de race bleek dat een probleem met een bougie de boosdoener was.

Alles ging naar wens

In zijn review stak VeeKay zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken: "Balen. Na een sterke kwalificatie mocht ik als zesde vertrekken en de snelheid zat er tijdens de wedstrijd ook goed in. De wagen lag prima, ik kwam de eerste rondjes van de race moeiteloos door."

"Na zeven raceronden voelde ik plots dat ik vermogen verloor en eigenlijk niet meer vooruit kwam. De een na de ander haalde mij in en dus werd ik naar de pits geroepen."

Botte pech

VeeKay legt daarna uit wat er precies aan de hand was: "Naderhand hebben Honda en Dale Coyne Racing samen onderzocht waar het probleem in zat. Ze kwamen tot de conclusie dat het om een kapotte bougie ging. Tja, als die het niet doet, dan kom je in een mechanische sport nu eenmaal niet ver."

"Natuurlijk is het balen dat ons hier een potentieel mooi resultaat door de neus wordt geboord, maar dit hoort er helaas bij. Gewoon botte pech."

De zege in Detroit ging naar Andretti-coureur Kyle Kirkwood. Hij deelde het podium met Santino Ferrucci en Colton Herta. Kampioenschapsleider Alex Palou viel uit na een incident.