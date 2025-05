VeeKay baalt van pijnlijke uitvalbeurt in Indy 500: "Geen respons van de remmen"

Voor Rinus 'VeeKay' van Kalmthout is de Indianapolis 500 in een teleurstelling geëindigd. De Nederlander viel uit na een spin in de pitlane. Na afloop legde hij uit dat hij kampte met remproblemen, wat de oorzaak was van zijn spin.

Toen de Grand Prix van Monaco was afgelopen verschoof de aandacht van de racewereld naar de Indianapolis 500. Op de bekende oval vertegenwoordigde VeeKay zijn land. De coureur van Dale Coyne Racing startte in het achterveld, maar wist zich aardig naar voren te werken met een alternatieve strategie. Toen hij in de tachtigste ronde naar binnen dook voor een pitstop, ging het mis.

VeeKay reed de pitlane op hoge snelheid in, blokkeerde zijn achterwiel en spinde. Bij zijn spin raakte hij de muur, en daarbij brak de achterwielophanging af. Het team kon de schade niet repareren, en voor VeeKay zat zijn race erop.

Remproblemen

Teleurgesteld legde VeeKay na zijn uitvalbeurt bij Ziggo Sport uit wat er gebeurde: "Ik had geen respons van de remmen. Bij de eerste pitcyclus ging ik best hard de pitlane in. Het was normaal, de remmen deden het. Het voelde goed, dus ik dacht: 'Dit kan ik de volgende keer weer doen'."

"Ik kwam naar de pitstraat toe, trapte op het rempedaal, maar ik voelde gewoon helemaal niks. De auto bleef snelheid houden, dus ik trap uiteindelijk zo hard mogelijk op het rempedaal. Ik zag op mijn scherm nog steeds 120 mijl per uur, net voor de lijn. Dus ik probeerde te stoppen. Toen de remmen echt grepen, blokkeerde linksachter en die kwam om me heen. Het voelde niet alsof ik veel risico nam."

Succes voor Palou

VeeKay moest vanaf de zijlijn toezien hoe de Spaanse superster Alex Palou voor het eerst de Indy 500 won. De race startte wat later dan gepland door regenval. Al voor de start ging het mis, toen Penske-coureur Scott McLaughlin de muur in vloog.

Toen de race eindelijk van start ging, was er direct weer een incident. Marco Andretti moest hierdoor opgeven, waarna de race na een aantal rondjes onder de gele vlag echt van start kon gaan.

Duels om de zege

Er ontstonden een aantal spannende duels aan kop, waar onder meer Alexander Rossi zich mee bemoeide. De voormalig Formule 1-coureur moest echter opgeven nadat er een brandje uitbrak tijdens zijn pitstop. Ook voor polesitter Robert Shwartzman ging het mis in de pits. Hij raakte zijn monteurs en beschadigde daarbij zijn Prema-bolide.

Nadat ook onder meer NASCAR-coureur Kyle Larson was uitgevallen, ontstond er een spannende strijd voor de zege. Uiteindelijk bleven Palou en Marcus Ericsson over als de mannen die mochten vechten voor de zege. Voor de Spaanse coureur pakte alles goed uit, en hij pakte zijn eerste zege in deze iconische race.