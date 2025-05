VeeKay kwalificeert zich met hakken over de sloot voor Indy 500

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout heeft zich met het nodige geluk gekwalificeerd voor de Indianapolis 500. Hij greep de allerlaatste kans tijdens de speciale kwalificatiesessie voor de laatste paar plekjes. Hij zal de race aankomende zondag als 33ste en laatste starten.

VeeKay rijdt sinds dit jaar voor het team van Dale Coyne Racing in de IndyCar. Bij zijn nieuwe team begon hij op een indrukwekkende wijze aan het seizoen, maar in de kwalificaties voor de Indy 500 liep het niet bepaald lekker voor de Nederlandse coureur.

VeeKay en zijn teamgenoot Jacob Abel konden de concurrentie simpelweg niet bijhouden. Hun gemiddelde snelheden vielen tegen, en tot overmaat van ramp had VeeKay tijdens de sessies op zaterdag en zondag ook nog problemen met zijn hybridesysteem.

Bump Day

Hij wist zich niet bij de beste dertig te kwalificeren, en daardoor was hij veroordeeld tot de Bump Day. In de Last Chance Qualifying moest hij met zijn teamgenoot Abel, Marco Andretti en Marcus Armstrong uitmaken wie de laatste drie plekjes voor de Indy 500 kregen. Met de hakken over de sloot kreeg VeeKay het voor elkaar, en noteerde hij de 33ste en laatste tijd. Zijn teamgenoot Abel viel af en mag niet deelnemen aan de parel op de IndyCar-kalender.

Opgelucht

VeeKay haalt opgelucht adem, zo liet hij weten in zijn review: "Allereerst ben ik natuurlijk opgelucht om volgende week zondag onderdeel van de show te mogen zijn. Ik wil mijn crew bedanken, want ondanks dat ze het niet makkelijk hadden, hebben we het wel gehaald."

"Uiteraard is het een dubbel gevoel. We hebben ons gekwalificeerd voor de belangrijkste race van het jaar, maar het gaat ten koste van mijn teamgenoot en kameraad Jacob. Ik baal voor hem dat hij de race moet missen."

Te langzaam

VeeKay stelt dat hij heel kort kan zijn over de kwalificatie, ze waren gewoon te langzaam. "Het verschil naar de anderen in de Last Chance Qualifying is behoorlijk, om nog maar te zwijgen over het verschil naar de kop. Gezien ons gebrek aan snelheid zou het altijd één van onze wagens zijn die het niet zou halen en ik moet zeggen dat het na mijn eerste poging dacht dat ik één van die personen zou zijn, en niet Jacob."

"Natuurlijk ben ik blij dat ik voor de zesde keer in mijn loopbaan mag deelnemen aan de Indy 500, maar we moeten in de komende dagen echt wat snelheid vinden."

Grote verrassing

De pole position werd uiteindelijk gepakt door Robert Shwartzman. Hij zorgde voor een daverende verrassing door zijn Prema als beste over de baan te sturen. Voor Shwartzman en Prema was het hun eerste kennismaking met deze baan.