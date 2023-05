VeeKay trots op ijzersterke Indy 500-kwalificatie: "Scheelde een zuchtje wind"

De startopstelling voor de legendarische Indianapolis 500 is bekend. Gisteravond werd op de Indianapolis Motor Speedway het beslissende gedeelte van de kwalificatie afgewerkt. Nederlander Rinus 'VeeKay' van Kalmthout schitterde en start de iconische race aankomend weekend vanaf de eerste startrij.

VeeKay kwalificeerde zich gisteren voor de zogenaamde Fast Six. De Nederlandse coureur van het team van Ed Carpenter Racing noteerde in deze sessie over vier rondjes een gemiddelde van 234,211 mijl per uur, omgerekend is dat 376,926 kilometer per uur. Deze reusachtige snelheid was net niet goed genoeg voor de pole position, Alex Palou was namelijk net een fractie sneller dan Van Kalmthout.

Zuchtje wind

Desalniettemin was VeeKay zeer tevreden met zijn kwalificatie. Hij deelde na afloop zijn vreugde: "Dit is Indy. Ik was zo ontzettend dichtbij de poleposition voor de Indianapolis 500 en baal er stiekem wel van dat Palou een paar duizendsten sneller was, maar ik heb alles gegeven en ben ontzettend blij met andermaal een front row startplaats. Dit is voor Ed Carpenter Racing een geweldige duw in de rug na een moeilijke openingsfase van het seizoen. Het scheelt een zuchtje wind of ik sta hier vandaag eerste, maar onder de streep ben ik trots.”

Fantastisch werk

De coureur van ECR geeft toe dat hij dit resultaat niet zag aankomen. VeeKay legt het uit: “Laten we eerlijk zijn: heel veel beter dan dit, kan het niet. Ik zal eerlijk vertellen dat ik vanochtend niet opstond met het idee dat ik de poleronde zou kunnen rijden. Ganassi en McLaren waren immers met vier wagens vertegenwoordigd in de Fast Twelve, terwijl ik er alleen voor stond. Tot overmaat van ramp kregen we ook nog met een motorprobleem te maken tijdens de afsluitende training. De monteurs van ECR hebben fantastisch werk geleverd door dit razendsnel te verhelpen”.

“We hebben risico’s genomen, alle downforce eruit en het resultaat was dat ik een eerste ronde van meer dan 235 mijl per uur gemiddeld reed. Er was echter geen tijd om na te denken of om te rekenen: ik moest gewoonweg zo hard mogelijk rijden. Vanaf de voorste startrij is er veel mogelijk. Ik wil Alex Palou feliciteren met de poleposition, maar wil volgende week zelf die fles melk hebben”, besluit VeeKay strijdvaardig.