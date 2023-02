VeeKay toont nieuwe wit gouden livery voor aankomend seizoen

De Nederlandse Indycar-coureur Rinus van Kalmthout zal aankomend seizoen simpel te herkennen zijn op de Amerikaanse circuits. VeeKay heeft zijn livery voor het aankomende seizoen aan de buitenwereld getoond, de coureur van Ed Carpenter Racing zal te herkennen zijn aan een wit met gouden kleurstelling.

De Nederlandse coureur zal gaan rijden met de door Chevrolet aangedreven wagen met startnummer 21. De wagen van Van Kalmthout is uitgedost in de kleuren van de digitale marktplaats BitNile. De wagen van VeeKay is dan ook wit van kleur en is te herkennen aan een gouden voorzijde. Onder andere de neus van de wagen is volledig goudkleurig.

De wagen van VeeKay is simpel te onderscheiden van de wagens van zijn teamgenoten. De andere wagens van het team worden bestuurd door teambaas Ed Carpenter zelf en Conor Daly. Carpenter zal echter alleen maar in actie komen tijdens de races op de ovals. De wagens van Carpenter en Daly zijn qua livery erg verschillend vergeleken met de wagen van VeeKay, de Nederlander rijdt met een witte kleurstelling terwijl de andere wagens zwart zijn.