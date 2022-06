VeeKay beslist na 1 augustus over toekomst in de IndyCar

In de media circuleert een gerucht van The Race dat Arrow McLaren SP geïnteresseerd is in de verdiensten van Rinus 'VeeKay' van Kalmthout. De Nederlander zou de ideale opvolger zijn voor de tegenvallende Felix Rosenqvist. VeeKay loopt aan het einde van dit IndyCar-seizoen uit zijn contract bij Ed Carpenter Racing en is daarna transfervrij.

GPToday.net heeft vernomen dat een beslissing over zijn toekomst pas na 1 augustus wordt genomen door hemzelf. De kans bestaat dus ook dat VeeKay bijtekent bij zijn huidige renstal.

Teambaas Ed Carpenter heeft al publiekelijk doorgeschemerd dat hij graag doorgaat met de eenmalig IndyCar-winnaar.

Top zitjes 2023

De top stoeltjes voor volgend jaar zijn schaars. De kans dat VeeKay in één van die zitjes is te bewonderen, is hierdoor een stuk lastiger. Toch lopen enkele contracten af van coureurs bij grote teams. Of deze renstallen verder gaan met hun huidige line-up of dat er ruimte vrij kan komen voor bijvoorbeeld een VeeKay is hieronder uiteen gezet.

Team Penske

De zitjes bij Team Penske zijn gevuld. Will Power, Josef Newgarden en Scott McLaughlin zijn voor een langere periode vastgelegd. De kans dat daar een stoeltje vrij komt, is klein. Of... ...Penske moet een vierde wagen inzetten met behulp van een financiële injectie door een coureur die centjes meeneemt.

McLaren

Bij Arrow McLaren SP blijft Pato O'Ward nog meerdere seizoenen. Alexander Rossi komt over van Andretti. Het enige vraagteken blijft dus Rosenqvist.

Chip Ganassi

Het fameuze team van Chip Ganassi heeft ervaren krachten in dienst met zesvoudig kampioen Scott Dixon, Indy 500-winnaar en voormalig F1-coureur Marcus Ericsson en regerend kampioen Alex Palou en oud NASCAR-kampioen Jimmie Johnson. Dixon met zijn 41 jaar gaat waarschijnlijk nog niet met pensioen en Ericsson en Palou hebben bewezen van grote waarde te zijn. Het contract van Johnson, die onopvallend presteert, loopt dit jaar af en daar zit misschien wat bewegingsruimte.

Andretti Autosport

Bij Andretti Autosport is Colton Herta de man. De Amerikaan is tot en met 2023 onder de panne. Alleen een F1-avontuur kan de zaken drastisch op zijn kop gooien. Voormalig F1-coureur Romain Grosjean heeft een meerjarige deal en Kyle Kirkwood bewandelt de omgekeerde weg als Rossi. Devlin DeFrancesco is debutant en heeft alleen een deal voor dit seizoen. De resultaten imponeren niet, maar of DeFrancesco direct wordt afgestraft voor zijn matige prestaties, zit niet in de lijn der verwachting.