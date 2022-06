Newgarden wint afgetekend voor nieuwe kampioenschapsleider Ericsson

De incidentrijke Sonsio Grand Prix van Road America is een prooi geworden voor Josef Newgarden en won ondanks twee late neutralisaties. Marcus Ericsson is gefinisht op P2 en neemt hierdoor de leiding over in het kampioenschap van Will Power nadat de Australiër slachtoffer werd van een touché door Devlin DeFrancesco. Rinus 'VeeKay' van Kalmthout finisht als zeventiende en kon na een bliksemstart niet meer imponeren.

Weavend over start en finish om de slipstream te breken, behoudt Rossi de leiding vanaf pole met Newgarden in zijn kielzog. De eerste schuiver komt van voormalig NASCAR-kampioen Jimmie Johnson, maar zonder grote gevolgen. Het zorgt wel voor een neutralisatie, want zijn #48 Chip Ganassi valt stil.

Vanaf ronde 4 gaat het veld weer los op het 6.5 kilometerlange circuit. Nummer twee in de stand Ericsson passeert Chip Ganassi-teamgenoot en regerend kampioen Alex Palou aan de binnenkant bij bocht vijf. De twee raken elkaar en Palou schiet van de baan af en kan zijn weg niet vervolgen. Daarachter krijgt VeeKay, die is opgeklommen van P17 naar P13, een tik van Christian Lundgaard in diezelfde bocht vijf. De Ed Carpenter Racing-coureur komt naast de baan terecht en houdt de #21-machine in het gareel en vervolgt zijn weg. De stilstaande auto van Palou zorgt voor de tweede onderbreking.

VeeKay duikt na zijn uitstapje direct naar binnen voor vers rubber en stapt over op een alternatieve strategie en sluit van achteren aan.

In ronde zeven wordt er weer geracet. Rossi voelt de hete adem van Newgarden, maar pareert de aanvallen. Daarachter rijdt Ericsson en een oud-collega in de Formule 1, Romain Grosjean, die een plekje heeft ingepikt van O'Ward.

Niet veel later schuift de kampioenschapsleider Will Power bij de incidentrijke bocht vijf eraf door een tikje van Devlin DeFrancesco. De kampioen van 2008 kan door na hulp van de marshalls, maar uitzicht op een goed resultaat is ver weg. Door dit incident komt de Safety Car voor de derde maal binnen tien ronden racen de baan op. VeeKay besluit voor de tweede maal naar binnen te gaan en stapt over op de harde band.

De groene vlag wordt weer gezwaaid in ronde elf. In de tussentijd krijgt DeFrancesco een stop-and-go-penalty voor het veroorzaken van het ongeluk met Power. Vooraan blijft de top vijf op de zachte compound in slagvolgorde en zitten de eerste drie coureurs binnen drie seconden van elkaar.

De strijd om de leiding is losgebarsten. Newgarden voert de druk. In ronde 16 komen ze tegelijkertijd binnen en switchen naar de harde band. Newgarden zijn pitstop is sneller en komt voor Rossi de baan. Ericsson op P3, Grosjean op P4 en O'Ward op P5 gaan een ronde later naar binnen. Ook veel mannen daarachter wisselen hun rubber en VeeKay schuift hierdoor op naar P8 en een ronde later naar P3 doordat meer coureurs voor hem stoppen. Alleen Rahal en Rosenqvist rijden nog voor hem.

Newgarden dendert op zijn verse rubber naar voren en gaat VeeKay makkelijk voorbij. Het lijkt erop dat de Nederlander het tempo niet meer kan volgen, moet de front runners van de eerste stint laten varen en valt steeds verder terug. Newgarden is in de tussentijd op jacht naar Rosenqvist en is of maar wanneer de tweevoudig kampioen voorbij gaat aan de Zweed. In de 25ste ronde geeft Rosenqvist de koppositie weg na het maken van een pitstop. Ook VeeKay duikt voor de derde keer naar binnen.

Door het wegvallen aan van Rosenqvist vooraan, is de orde hersteld met Newgarden, Rossi en Ericsson, Herta en Grosjean. Newgarden heeft dankzij een sterke stint een gat geslagen van bijna zes seconden naar Rossi.

Newgarden gaat in ronde 28 de pits en gaat weer naar de hade compound. Ook Herta maakt zijn tweede en stapt over van zacht naar hard. Rossi en Ericsson volgen een ronde later en kiezen ook voor de hardste rubber. Grosjean is de laatste van de top vijf die een stop maakt en gaat ook opnieuw naar de harde band. De Fransman verliest bij het uitkomen van de pitstraat een plekje aan Herta. VeeKay bivakkeert rond de 15de plek.

Vier seconden voorsprong heeft Newgarden op Rossi in ronde 33 van de 55, maar Rossi knabbelt daar steeds een paar tienden van af. Newgarden kan echter makkelijk de rondetijden van Rossi beantwoorden en het verschil bungelt rondom de vier seconden.

Van de top vijf gaat Rosenqvist met nog vijftien ronden als eerste voor zijn laatste stop. VeeKay doet dat idem dito, want alle grip is verdwenen. Een ronde later doen dat Newgarden en Rossi. Weer een ronde later komen Ericsson, Herta, Grosjean en de rest van de voorlopige top vijf naar binnen. Na deze serie pitstops verandert er virueel niet veel aan de kop.

In de slotfase probeert Herta zijn voorligger Ericsson op te jagen voor het laatste podiumplekje. Echter, de Zweed houdt zijn hoofd koel en slaat een klein gaatje naar de talentvolle Andretti-coureur. Grosjean is in gevecht met Rosenqvist voor P2 en gaat met nog tien ronden hem voorbij. Voor P14 zijn Harvey en voormalig IndyCar-kampioen Pagenaud al ronden lang met elkaar in de weer. Vooraan lijkt alles beslist met Newgarden als verwachte winnaar. Maar zoals zo vaak in de IndyCar ligt een neutralisatie altijd op de loer.

Met acht ronden te gaan komt die onderbreking door het stilvallen van de nummer drie in de stand, O'Ward. Hierdoor ziet Newgarden een zekere zege in gevaar komen. Voor Rossi een uitgelezen kans om sinds 2019 weer eens te winnen, toen ook op Road America.

Met vijf ronden nog te gaan zwaait opnieuw de groene vlag, maar niet voor lang. Viervoudig Indy-500-winnaar Castroneves spint bij de herstart en veroorzaakt de vijfde neutralisatie. Castroneves wordt weer op weg geholpen, maar of de fans op een spannend slotakkoord worden getrakteerd is de vraag. De lijn der verwachting is dat de wedstrijdleiding de race onder groen laat eindigen, kijkend naar het verleden.

Met drie ronden wordt er nog geracet. Rossi ligt te slapen en Ericsson maakt daar direct gebruik van en verovert P2 en belangrijke punten voor het kampioenschap. Ook Herta ruikt kans bij Rossi. Daarachter wordt op elke stukje asfalt flink geknokt en de tv-regie weet niet van gekkigheid waar op te focussen. Tot grote incidenten leidt het niet.

Newgarden heeft geen gevaar meer van achteren en wint afgetekend de Grand Prix voor Ericsson en Rossi. Grosjean vecht zich op het allerlaatst nog knap naar de vierde plek. Herta maakt de top vijf compleet. VeeKay finisht op de plaats waar hij begon: P17