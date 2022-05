Rocket Rinus doet naam eer aan in eerste kwalificatie Indy 500

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout denderde met een rotvaart over de kombaan van de fameuze Indianapolis tijdens de eerste kwalificatie op zaterdag voor de Indy 500 van volgende week. De Ed Carpenter Racing-coureur plaatste zich zonder problemen voor The Fast Twelve voor zondag met zijn nummer oranje gespoten #21 Chevrolet-machine en staat met zijn gemiddelde van 233,665 mijlen per uur in de top drie van snelste coureurs allertijden. De Hoofddorper heeft nu alleen Scott Brayton en Arie Luyendyk voor zich in dit illustere lijstje.

De kwalificatie voor de Indianapolis 500 is verspreid over twee dagen. Alle 33 deelnemers moesten zaterdag aan de bak voor een plaatsje bij de beste twaalf op zondag, vergelijkbaar met Q2 in de Formule 1. Elke rijder reed vier rondes over de Brickyard en de gemiddelde snelheid bepaalde de rangschikking. Loting bepaalde wie als eerste aan de beurt was.

Voor VeeKay viel het nummertje trekken gunstig uit en kon in ideale omstandigheden zijn top gemiddelde bij elkaar rijden. De Hoofddorper keek terug op deze bijzondere prestatie. "Ik ben wel heel tevreden", laat VeeKay met gevoel voor understatement vanaf de Indianapolis Motor Speedway weten. "De condities waren goed, dat was natuurlijk wel lekker, maar de wagen lag ook gewoon nagenoeg perfect. Er valt nog wel wat uit te halen voor de sessies van morgen, maar ik kan zeker stellen dat dit een lekker begin is!"

Zondagavond 18.00 uur Nederlandse tijd begint Rocket Rinus aan het tweede deel van de kwalificatie en hoopte het beter te doen als in 2021, waar VeeKay op de eerste startrij stond als jongste deelnemer ooit. De presentaties van zaterdag zijn volgens de 21-jarige coureur is een prima opsteker, maar het is zondag wat telt.



"Een eerste plaats is altijd mooi en om op P1 te staan op de Indianapolis Motor Speedway is heel bijzonder, maar ik moet mijn aandacht wel bij de kwalificatie houden. We zitten bij de eerste twaalf, maar morgen worden de startposities pas duidelijk. Er zijn nog twee sessies te gaan en daarin moet ik foutloos zijn. Als ik dat ben, kan ik meedingen naar de poleposition. Een plaats op de voorste startrij moet sowieso binnen onze mogelijkheden liggen."

Of Veekay het record van Luyendyk uit 1996 kan verbreken, is hoogst onwaarschijnlijk. "Normaliter blijft het record van Arie nog minstens een jaartje staan, want we zitten er ruim drie mijlen vanaf. We kunnen er natuurlijk wel een Nederlandse 1-2 van maken, als ik morgen nog iets harder ga!”, besluit VeeKay strijdvaardig.

Fast Twelve