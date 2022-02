McLaughlin scoort allereerste zege in de straten van St. Pete, VeeKay zesde

Team Penske-coureur Scott McLaughlin wint voor het allereerst een IndyCar-wedstrijd uit zijn carriére. Dit deed de Nieuw-Zeelander in de straten van St. Petersbug, waar de openingsrace van de Amerikaanse openwielklasse werd gehouden. De Rookie Of The Year van 2021 had op het eind last van de hete adem van titelverdediger Alex Palou achter, die vanaf P10 (!) begon, maar hield knap stand.



VeeKay reed kortstondig aan de leiding en was op weg naar een top-vijf-klassering. Op het einde kon de Ed Carpenter Racing-coureur het tempo niet meer volhouden en Colton Herta en Romain Grosjean passeerden de Nederlander op het allerlaatst. De teamgenoot van McLaughlin bij Team Penske werd derde en gaf het feest voor de populairste renstal een extra goud randje.