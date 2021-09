Palou pakt IndyCar-titel in Long Beach

Alex Palou is de nieuwe IndyCar-kampioen. In de Acura Grand Prix of Long Beach werd de Spanjaard vierde en dat was na het wegvallen van titelconcurrent Pato O'Ward ruim voldoende. De wedstrijd volop neutralisaties werd gewonnen door Colton Herta, vlak voor Josef Newgarden en uittredend kampioen Scott Dixon.

Palou had vanaf het begin weinig te vrezen. De Spanjaard kreeg na de start hulp van buitenaf. Ed Jones tikte in de eerste ronde bij het uitkomen van de laatste bocht O'Ward in de rondte. De Mexicaan werd hierdoor naar achteren geworpen en zag zijn kansen op het kampioenschap in één klap verdwijnen.

In ronde 18 werd het voor Palou nog makkelijker. O'Ward viel uit door een kapotte aandrijfas. Palou hoefde met de DNF van zijn grootste rivaal alleen nog maar te finishen om zijn eerste titel veilig te stellen. Alleen Newgarden kon met een groot wonder de het kampioenschap van Palou nog afsnoepen. De Penske-coureur moest de maximale score halen en Palou mocht niet hoger eindigen dan P24.

De strijd om de titel Rookie Of The Year was daarentegen een stuk spannender. Dat gevecht ging tussen Romain Grosjean en Scott McLaughlin. De voormalig F1-coureur, deze race voor het laatst in de felpaarse bolide van Dale Coyne Racing, had 20 punten achterstand. Grosjean moet minimaal als zevende over de eindstreep komen, mits McLaughlin niet verder kwam dan P25. Maar 28 ronden voor het einde konden alle scenario's door de prullenbak nadat Grosjean onverwachts de pits indook en kostbare tijd verloor.

VeeKay kende vanaf P24 een zeer goede opmars naar voren dankzij de juiste tactische beslissingen bij de drie neutralisaties in het eerste kwart van de Grand Prix. Toch kwam de pechduivel weer langs. De Ed Carpenter Racing-coureur kreeg problemen met de brandstofdruk van zijn Chevrolet-krachtbron. Uiteindelijk moest de Hoofddorper zijn auto terug brengen naar de pits en uitstappen. Hierdoor eindigde zijn tweede seizoen in mineur.

Met elf ronden te gaan, was het kampioenschap voor Palou een feit. Newgarden kon niet meer de maximale score halen, al zou de Spaanse coureur uitvallen.

Chip Ganassi pakte het teamkampioenschap en Honda versloeg Chevrolet in de strijd om beste motorleverancier.

Het volgende seizoen start op 27 februari 2022 in de straten van St. Petersburg (Fl.) met de Firestone Grand Prix of Sint Petersburg.