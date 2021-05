O'Ward pakt allereerste overwinning in Texas, VeeKay negende

Patricio O’Ward heeft in de tweede wedstrijd op de oval van Texas Motor Speedway zijn eerste IndyCar-zege geboekt. De Mexicaan trok 24 ronden voor het einde de winst naar zich toe met een inhaalactie op Josef Newgarden voor de koppositie, die uiteindelijk genoegen moest nemen met P2. Graham Rahal eistte de laatste podiumplek op. Rinus VeeKay herpakte zich na een lastige wedstrijd op de zaterdag en eindigde de tweede race als negende.

De wedstrijd begon zondag opmerkelijk. Er was officieel nog geen meter verreden of er lagen al zeven bolides in de muur of naast de baan. Tijdens de opwarmronde, vlak voordat de groene vlag werd gezwaaid, veroorzaakte Pietro Fittipaldi, de vervanger van Romain Grosjean voor de oval-races, een kettingbotsing. Met als gevolg een grote puinhoop en een neutralisatie. Vanaf ronde 20 werd het veld weer losgelaten en begon de wedstrijd pas echt.

Patricio O'Ward stijgt door zijn winst naar de tweede plaats in de tussenstand met 131 punten. De Arrow McLaren SP-coureur staat 22 achter op de leider Scott Dixon. VeeKay blijft elfde en heeft 84 punten.