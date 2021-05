Scott Dixon wint in Texas, VeeKay 20ste na ongelukkige race

Regerend en zesvoudig IndyCar-kampioen Scott Dixon heeft voor de vijfde keer de oval-race in Texas gewonnen. Met deze zege neemt de 40-jarige Nieuw-Zeelander de leiding over in de strijd om het kampioenschap. Ook pakte de Chip Ganassi Racing-rijder een bijzonder record: in alle 19 seizoenen IndyCar een wedstrijd winnen. Landgenoot Scott McLaughlin finishte als tweede en dat zorgde voor een Nieuw-Zeelandse dubbelslag, de eerste in de geschiedenis van de Amerikaanse openwielklasse. Patricio O'Ward maakte de topdrie compleet en mocht voor de vijfde keer een bokaal mee naar huis nemen.

Rinus VeeKay had pech met de wagen door een afgebroken wishbone cover. Op zijn eigen Facebook-pagina zei de Ed Carpenter Racing-coureur gekscherend hierover: ''op het rechte stuk was het net een parachute". Ook was de Nederlander wat ongelukkig met zijn pitstops vanwege de neutralisaties. VeeKay werd uiteindelijk 20ste. Met dit resultaat staat de Nederlander nu elfde in de stand.

De tweede race in Texas start zondag 23.15 Nederlandse tijd.