Ed Carpenter Racing en Pigot uit elkaar, kans voor Van Kalmthout in 2020?

De wegen van Spencer Pigot en Ed Carpenter Racing scheiden per direct. De Amerikaan krijgt geen nieuw contract bij het IndyCar-team en zal voor 2020 op zoek moeten naar een nieuwe werkgever.

Pigot reed de afgelopen drie seizoenen in dienst van ECR. Afgelopen jaar stond hij in Iowa voor het eerst en voor de enige keer op het podium na afloop van een IndyCar-race. ECR maakte donderdag bekend dat er voor Pigot geen plaats meer is, omdat het team een coureur met meer geld zoekt. Zelf zal hij zich dus met een gebrek aan persoonlijke sponsoren moeten melden op de arbeidsmarkt voor coureurs voor het seizoen 2020.

Helemaal als een verrassing kwam het noodgedwongen vertrek bij ECR niet voor Pigot, die tegenover Autosport onthulde dat teambaas Ed Carpenter hem al had gewaarschuwd. "Hoewel we elkaar de hand schudden op Laguna Seca, moet ik eerlijk zijn tegenover Ed en toegeven dat hij me kort daarna al waarschuwde dat hij mogelijk een coureur met meer geld nodig heeft."

"Dat is de situatie waarin we sindsdien zaten en nu ben ik net thuis van een gesprek met Ed, waarbij hij mij informeerde dat dit het geval was. Ik begrijp het - de omstandigheden veranderen vaak in deze wereld. Het is klote, maar ik ben niet de eerste coureur die vervangen wordt door iemand met geld en ik zal ook niet de laatste zijn. Daarmee wil ik niet zeggen dat mijn vervanger geen goede coureur is, maar uiteindelijk was ik de man totdat de zaken financieel veranderden."

Het is nog onduidelijk wie de vervanger van Pigot bij ECR gaat worden. Carpenter sloot tegenover Autosport uit dat de vervanger naar de naam Nico Hülkenberg luistert, terwijl de Duitser het verhaal in Brazilië tegenover GPToday.net ook ontkende. De grote favoriet voor het zitje is nu Rinus van Kalmthout. De Nederlander, die dit jaar tweede werd in de Indy Lights, testte eerder dit jaar al twee keer voor ECR.

