'Hülkenberg en Van Kalmthout samen naar IndyCar met Ed Carpenter Racing'

Nederland heeft volgend seizoen mogelijk ook een afgevaardigde in de IndyCar Series. Volgens GP Latest News worden Rinus van Kalmthout en Nico Hülkenberg volgende week aangekondigd als coureurs van Ed Carpenter Racing.

Voor Van Kalmthout zou daarmee een droom in vervulling gaan. De Nederlandse coureur ging al op jonge leeftijd naar de Verenigde Staten om de IndyCar te bereiken door zich door de Road to Indy-ladder te werken. In 2017 werd Van Kalmthout tweede in de U.S. F200, waarna in 2018 een titel volgde in de Pro Mazda. Dit jaar werd hij achter kersverse McLaren SP-coureur Oliver Askew tweede in de Indy Lights.

Met zijn goede prestaties verdiende Van Kalmthout al twee tests in IndyCar-bolides, die beiden plaatsvonden in een auto van Ed Carpenter Racing. Naar het blijkt maakte hij daarbij voldoende indruk op teameigenaar Ed Carpenter, die het Nederlandse talent dus zijn debuut zou willen gunnen in de hoogste Amerikaanse singleseaterklasse. Daarbij lijkt hij dus een geroutineerde coureur als teamgenoot te krijgen, maar dan wel zonder ervaring in de IndyCar.

Nico Hülkenberg zou namelijk de tweede man zijn die aan de slag mag bij Ed Carpenter Racing in 2020. De Duitser moet na dit seizoen zijn plek bij Renault afstaan aan Esteban Ocon en met alleen nog een vrije plaats bij Williams lijkt zijn tijd in de Formule 1 tot een (voorlopig) einde te komen. Stilzitten lijkt echter niet nodig voor Hülkenberg, omdat hij waarschijnlijk dus in de IndyCar aan de slag kan.

De precieze invulling van de zitjes bij Ed Carpenter Racing is nog wel een vraagteken. Teameigenaar Carpenter rijdt ieder seizoen nog altijd de races op ovals. Of dit ook in 2020 het geval is en wie dan zijn plek moet afstaan, is nog onduidelijk. Het lijkt echter voor de hand liggend dat dit Hülkenberg wordt: Van Kalmthout heeft al enige ervaring op ovals en Hülkenberg gaf al eens aan weinig te zien in racen op ovals.