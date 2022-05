Mclaren neemt inboedel van Mercedes over en debuteert in 2023

De kogel is door de kerk: McLaren neemt het Formule E-team over van Mercedes en debuteert in 2023. Wie voor de renstal uit Woking gaat rijden in de Formule E is nog niet bekend.



De overname van het Britse team komt niet als een verrassing. Al geruime tijd flirtte McLaren met het idee om deel te nemen aan de elektrische raceklasse. Nadat Mercedes had aangekondigd afscheid te nemen van deze serie, kreeg McLaren interesse om de inboedel en personeel over te nemen. In februari werd al bevestigd dat er gesprekken gaande waren tussen beide teams.



CEO van McLaren, Zak Brown reageert op Twitter zeer verheugd over het nieuwe avontuur: “Ik sta te popelen om met dit fantastische team een nieuwe serie races te rijden, onze reis naar duurzaamheid voort te zetten en nieuwe fans over de hele wereld te bereiken.”



Op dit moment rijden regerend Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne - voormalig F1-coureur bij McLaren - voor Mercedes. Vandoorne verkast in 2023 naar Dragon Racing. Over de Nederlander is nog niet bekend wat zijn plannen zijn voor het volgende seizoen.



E-Prix Berlijn



Het nieuws is bekend gemaakt in het weekend van de E-Prix van Berlijn, waar ronde 7 en 8 van het Formule E-kampioenschap wordt gereden. De eerste van twee races begint zometeen, op zaterdagmiddag om 15.04 uur Nederlandse tijd. Edoardo Mortara start vanaf pole. De Vries en Robin Frijns starten buiten de top tien op plaats 12 en 18.