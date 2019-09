Wolff: "De Vries hoeft Formule 1-droom nog niet uit hoofd te zetten"

Mercedes debuteert komend seizoen als fabrieksteam in de Formule E met Nyck de Vries als een van de coureurs. Volgens Toto Wolff hoeft die stap van de Nederlander niet het einde van zijn Formule 1-ambities te betekenen.

De Vries werd woensdag op de internationale autosalon van Frankfurt gepresenteerd als een van de twee coureurs van het Formule E-team van Mercedes. Hij zal daarbij de teamgenoot worden van Stoffel Vandoorne. Eigenlijk mikte De Vries op een stap naar de Formule 1. Dat bleek echter een onhaalbaar doel te zijn voor 2020, ondanks het feit dat de Fries riant aan de leiding gaat in de Formule 2.

De Vries liet bij zijn presentatie tegenover GPToday.net al doorschemeren dat hij graag toch nog zou willen doorstromen richting de Formule 1. "Het is natuurlijk geen geheim dat ik nog droom van een stoeltje in de Formule 1, maar op dit moment is dit de beste stap. Als je zo'n kans krijgt bij Mercedes, dan moet je die aangrijpen."

Wolff verwacht geen successen in eerste seizoen

Toto Wolff is het daarmee eens. De teambaas van het Formule 1-team van Mercedes stelde in Frankfurt tegenover GPToday.net dat De Vries zijn ambities voor een zitje in de Formule 1 nog niet aan de kant hoeft te zetten. "Waarom zou dit het einde daarvan moeten zijn? Nyck is snel, jong en intelligent. Hij kan de Formule 1 nog steeds bereiken. Je weet nooit wat er gaat gebeuren in de toekomst en wat er zijn kant op gaat vallen."

Mercedes zal dit jaar dus debuteren in de Formule E en Wolff verwacht daarom nog geen wonderen van het team. "We kijken ernaar uit om te gaan duelleren met de andere Duitse merken: Porsche, BMW en Audi. Uiteindelijk willen we gaan strijden om de zeges en het kampioenschap, maar dat is geen realistische doelstelling voor het eerste seizoen."